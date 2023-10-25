Atatürk 10 Sene Daha Yaşasaydı Ne Olurdu? İşte Yanıtı...

Prof. Dr. Celal Şengör bir Youtube kanalında Atatürk 10 sene daha yaşasaydı ne olurdu sorusunu yanıtladı. İşte Celal Şengör'den dikkat çeken açıklamalar...

Atatürk 10 Sene Daha Yaşasaydı Ne Olurdu? İşte Yanıtı...
Atatürk 10 Sene Daha Yaşasaydı Ne Olurdu? İşte Yanıtı...
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Atatürk 10 sene daha yaşasaydı ne olurdu sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamaları gündem oldu. Bir Youtube kanalında konuşan Celal Şengör Atatürk hakkında bakın neler söyledi? 2 milyon izlenmeye ulaşan videoda Celal Şengör merak edilen soruları yanıtladı. İşte tüm ayrıntılar...

Atatürk 10 Sene Daha Yaşasaydı Ne Olurdu?

Atatürk 10 Sene Daha Yaşasaydı Ne Olurdu?
Atatürk 10 Sene Daha Yaşasaydı Ne Olurdu?

Moderatörün sorduğu Atatürk 50 yaşında ölmeseydi, bir 10 sene daha yaşasaydı ne olurdu sorusuna Celal Şengör bakın nasıl yanıt verdi, işte o video:

Prof. Dr. Celal Şengör konuşmasında 2. Dünya Savaşı'nın hazırlık aşamasından başlıyor ve konuyu Türkiye'ye çeviriyor. Celal Şengör Atatürk'ün, eğer yaşasaydı 2. Dünya Savaşı'nda da barışçıl olacağını belirtiyor.

Atatürk'ün el yazısı notları gün yüzüne çıkıyorAtatürk'ün el yazısı notları gün yüzüne çıkıyorTarih
# celal şengör # Prof. Dr. Celal Şengör # atatürk
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