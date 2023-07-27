Bamiyan'ın eski mağara evlerinin tarihi: Afganistan'ın zor yaşam şartları tarihi budistlere kadar uzanıyor!

Bamiyan'ın eski mağara evlerinin tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Budist rahipler tarafından inşa edilmiş Bamiyan eski mağara evleri, şu zamanda binlerce evsiz Afganistan halkına kalacak yer sunuyor. Konum olarak Afganistan'ın merkezinde yer alan amiyan eski mağara evleri, kayalıkların arasında tarihi bir manzara sunuyor.

Bamiyan'ın eski mağara evlerini, 200'den fazla Afganistanlı aile için evler haline geldi. Bu antik yapıların içinde yaşamak ne kadar tarihi kokunun cazibesi olsa da bir o kadar zor durum Afganistanlı aileler için. Uygun barınaktan ve ev edinme imkânından yoksun olan evsiz nüfus, tarihi önemi ne olursa olsun bu mağaralarda teselli arıyorlar.

Bu engebeli arazide hayatta kalmak, mağaralara ulaşmak için yapılan zorlu tırmanışlardan suya erişim için bitmek bilmeyen mücadeleye kadar çok sayıda zorluğu beraberinde getirir.

Taliban rejiminin ardından bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasıyla koruma ihtiyacına dikkat çekildi. Sonuç olarak, yerel yönetim ve STK'lar, mağaraların tarihi bütünlüğünü korumak amacıyla bazı ailelerin sığınaklara taşınması için çaba sarf etti. Ancak, kendileri ve aileleri için daha güvenli ve rahat bir geleceğin hayalini kuran, hâlâ içinde bulundukları koşullarla boğuşmak zorunda olan evsizler için çok az şey değişti. Bir zamanlar meditasyon için kutsal alanlar olarak hizmet veren mağaralar, şimdi sıkıntıların ortasında hem hayatta kalmanın hem de umudun sembolü.