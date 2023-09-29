Bezoar Taşlarının Antik Çağlardaki Gizemi Neydi?

Bu Safra Taşı şuan New York Müzesi'nin elinde bulunan süslü kasa, sanat dünyasında büyüleyici bir muamma olan gizemli bir sır taşıyor.

22 ayar saf altından üretilen bu ürün, karmaşık dantel deseni ve grifonlar, tek boynuzlu atlar ve kanatlı maymunlar gibi efsanevi yaratıkların varlığıyla zenginlik yayıyor. Üst üste binen Babür kafes deseni cazibesini artırıyor ve hatta kanatlı maymunların desteklediği, kraliyet kuşunun taçlandırdığı bir tripod standı ile destekleniyor. Ama asıl merak uyandıran şey, içinde gizlediği paradokstur. Cömert kutunun açılması beklenmedik bir manzarayı ortaya çıkarıyor; keçi veya antilop gibi bir hayvanın safra taşını taklit etmek için tasarlanmış, saç ve organik malzemelerle karıştırılmış, altınla kaplı basit kahverengi bir taş.

Bezoar taşları olarak bilinen bu ilginç nesneler tıbbi özelliklere sahipti ve tılsım olarak kabul ediliyordu. Bunların hastalıkları iyileştirdiğine inanılıyordu ve Goa'daki Portekizli Cizvit rahipleri tarafından bile toplanan değerli eşyalardı. Abartılı dış cephe ile mütevazı iç mekan arasındaki kontrast, bu sanat eserinin özüdür. Algılara meydan okuyor ve bize sanatın çoğunlukla daha derin karmaşıklıkları gizlediğini hatırlatıyor. Bu nesne, baştan çıkarıcı ikiliğiyle bizi temsil ettiği esrarengiz dünyayı, güzelliğin ve entrikanın iç içe geçtiği bir dünyayı düşünmeye bırakıyor.