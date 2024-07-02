Böylesi ilk kez bulundu! Çok şaşıracaksınız...

Bu kazılar, Penkalas Çayı, agora ve tiyatro bölümlerinde yoğunlaşmış durumda. M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve tiyatro, stadyum, agora ve Zeus Tapınağı gibi yapılarla döneminin önemli merkezlerinden biri olduğu düşünülen antik kentte, Penkalas Çayı'ndaki kazılar daha da hız kazandı.

2 METRO 10 SANTİM UZUNLUĞUNDA HEYKEL BULUNDU

Son kazılarda arkeologlar, 2 metre 10 santimetre yüksekliğinde bir erkek heykeli ve Yunan mitolojisinde aşk tanrısı Eros, şarap tanrısı Dionysos ve yarı tanrı Herakles'in heykel başlarını gün yüzüne çıkardı. Roma dönemine ait 2 No'lu mermer köprünün restorasyonunun tamamlandığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, tamamen yıkılmış olan 3 No'lu köprüde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Coşkun, 2022 yılında yapılan kazılarda çok sayıda mermer heykel parçası bulduklarını ve bazı parçaların tam olsalar 3-3,5 metre yüksekliğe ulaşabileceğini ifade etti. 3 No'lu köprü enkazında yapılan çalışmalar sırasında sadece köprüye ait parçaların değil, aynı zamanda bir güneş saati ve çok sayıda mermer heykel parçasının da bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Coşkun, kazılarda bulunan 2 metre 10 santimetre yüksekliğindeki erkek heykelin neredeyse tam bir heykel olduğunu belirtti. Heykelin sadece kaidesinin yarısı ve bir ayağı eksik, diğer kısımlarının ise tamamen korunmuş durumda olduğunu söyledi. 2023 yılında bu eksik parçayı da bulmayı umduklarını ekledi. Ayrıca, Yunan mitolojisine ait çeşitli heykel başlarına ulaştıklarını ve bunlar arasında en dikkat çekici olanının yaklaşık 40 santimetre yüksekliğindeki Dionysos başı olduğunu belirtti. Bu sezon ayrıca Herakles başı da bulduklarını, ancak daha önce bulunan Herakles gövdesine uymadığını söyledi.

Şu anda ellerinde iki adet Herakles heykeli olduğunu ve ilerleyen yıllarda diğer parçalarını bulmayı umduklarını ekledi. Antik Yunan panteonunun çeşitli tanrı ve tanrıçalarına ait heykel başları arasında yaklaşık 20 santimetre yüksekliğindeki Eros başının da bulunduğunu belirtti. Bulunan heykel parçalarının yaklaşık 1800-2000 yıl öncesine ait olduğunu vurguladı.