Çepni Türkleri Kimdir?

Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri olan Çepni Türkleri, Divanı Lugâti't-Türk’e bakıldığında Oğuz’ların yirmi birincisi olarak bilinmektedir. Çepni kelimesinin anlamı olarak düşmanla savaşan, asi, yiğit ve cesur anlamı kullanılmaktadır.

Çepni boyu Türkleri, Türkiye’nin birçok yerinde yaşarlar. Bu yüzden oldukça kültür zenginliğine sahiptirler. Çepni deyince aklımıza ilk gelen yer Çepnilerin yoğun yaşadığı Karadeniz Bölgesi olmasına rağmen Türkiye'nin her bölgesinde yaşarlar.

Divanı Lugâti't-Türk’te Çepni Türkleri

Osmanlı zamanında, Karadeniz’in fethinde önemli rol oynayan Çepnilerin kahramanlığından dolayı Batı Karadeniz bölgesine Fatih Sultan Mehmet Han tarafından, Vilayet-i Çepni ismi verilmiş ve Fatih Sultan Mehmet Han tarafından birçok ayrıcalık tanınmıştır.

Çepnilerin Doğu Anadolu’da ki yerleşmesinin birçok nedeni bulunur. Bunlardan birisi de Osmanlı padişahlarının ülkenin güvenliği için Anadolu’nun sınır bölgelerine güvendiği Türk aşiretlerini yerleştirmesidir.

ÇEPNİ TÜRK DEVLETLERİNİN KURDUĞU DEVLETLER VE BEYLİKLER

Çepni boyu Türkleri, Anadolu'ya Selçuklular zamanında gelmiştir. 1080 yılında Melik Gazi, Sultan Alparslan ile birlikte Bizanslılara karşı savaşarak Bizanslıların elinden şuan ki Sivas ilinin bulunduğu bölgeyi alıp Danişmendli Devletini kurmuştur. Çepni boyu Türklerinin Anadolu'nun birçok yerinde kurduğu önemli beyliklerde vardır. Bunlar: Tacettinoğulları, Bayramoğulları(Hacıemiroğulları) ve Karesioğulları'dır. Tacettinoğulları ve Bayramoğulları Doğu Karadeniz Bölgesinde Osmanlılar ile birlikte Rumlara karşı kazandıkları zaferler ile bilinir. Karesioğulları Balıkesir ilinin bulunduğu bölgede kurulmuştur. Çepni Boyu Türkleri, Türk birliğini sağlamak amacıyla Osmanlılar ile savaşmadan Osmanlı Devletini katılmışlardır.