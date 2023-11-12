Dedektörler İle Tesadüfen Keşfedildiler! Dünyanın En Değerli Hazineleri Oldu

Dedektörler ile bir şey aramak kesinlikle yasak ve bunun için izniniz olması gerekiyor. Tabi ki bu uzun bir süreç olabilir ve sizin için zaman kaybı gibi gözükebilir ama dedektörler ile dünya üzerinde inanılmaz, keşiflere imza atıldı. Dedektör ile bulunan en değerli eşyaları derledik ve bunları sizinle paylaşmak istedik.

1. Cortez'in Çizmesi

1989'da Meksika'daki amatör bir hazine avcısı, yerel bir dükkandan basit seviyede bir metal dedektörü satın aldı ve tehlikeli Sonoran Çölü'ne doğru yola çıktı. Altın ve gümüş madenleri Kuzey Meksika'ya dağılmış durumda, ancak çölün ortasında rastgele bir altın külçesi bulma ihtimali inanılmayacak kadar düşüktür.

Arka bahçesinde gömülü paralar üzerinde tespit becerilerini geliştiren adam, Gran Desierto de Altar'ın altın külçeleri içerdiği söylenen bir alanını yavaşça taramaya başladı. Uzun süreli bir arayıştan sonra metal dedektöründen istenilen ses gelmişti.

Adamın bulduğu parça, "Cortez'in Çizmesi" olarak adlandırıldı. Batı Yarımküre'de şimdiye kadar ele geçirilen en büyük altın külçesi olmaya devam ediyor. "Cortez'in Çizmesi"ni bulan kişi onu patronuna 30.000 dolara sattı ve o zamandan beri birçok kez el değiştirdiği bildirildi. 2008 yılında Cortez'in Çizmesi açık artırmada 1.553.500 dolara satıldı.

2. Staffordshire Definesi

İrlanda'daki County Tipperary'de, Michael Webb ve Michael Jr. adlı amatör bir baba-oğul ekibi, 1980 yılında manşetlere çıkan bir keşif yaptı. Bölge, 8. yüzyıldan kalma eski bir manastır ve kilisenin kalıntılarıydı.

Kilisenin yıkık taş duvarlarının kuzeydoğusundaki araziyi tarayan Webb'lerin metal dedektörleri yandı. Yüzeyin hemen altında büyük ve metalik bir şey vardı. Webb'ler, içinde bir yığın metal nesnenin bulunduğu sığ bir çukur bulduklarında çok heyecanlandılar; en dikkat çekici olanı, dövülmüş gümüşten yapılmış geniş, sığ bir kaseye sahip bir Orta Çağ kadehiydi.

Bilindiği gibi “Derrynaflan Definesi”nde Derrynaflan Kadehi ve diğer hazinelerin keşfi, İrlanda'nın eski eserler yasalarında köklü değişikliklere yol açtı. İrlanda'da metal dedektörleriyle antika aramak artık yasa dışı ve halk tarafından ortaya çıkarılan arkeolojik eserler otomatik olarak devletin malı oluyor.

4. Viking Hazinesi

MS 8. yüzyılda İskandinavya'dan gelen Viking korsanları, Britanya Adaları'na baskın yapmak ve yağmalamak için Kuzey Denizi'ni geçtiler. Bir yüzyıl sonra Vikingler İskoçya, İrlanda ve İngiltere'de kalıcı yerleşim yerleri kurdular ve hatta birkaç Viking kralı 11. yüzyılda İngiltere'yi yönetti.

2014 yılında emekli bir işadamı ve amatör metal dedektörü olan Derek McLennan, birçok kişinin Birleşik Krallık tarihindeki en büyük Viking eserleri istifi olduğuna inandığı şeyi keşfetti.

Bilindiği gibi Galloway Definesi, MS 900 civarında gömüldüğüne inanılan 100 paha biçilmez eser içeriyordu. McLennan, zulayı, sadece bir yıl önce topraktan 300 Orta Çağ parası çıkardığı aynı İskoç tarlasında buldu .

Galloway Definesi'ndeki Viking hazineleri antik dünyanın her yerinden toplandı. En büyük parçalardan biri, yüzyıllar önce Orta Asya'dan geldiğine inanılan dekoratif, keten sarılı bir kaptı . Diğer çarpıcı eserler arasında karmaşık altın varak kakmalı gümüş bir haç ve altın telkari üzerine monte edilmiş küçük bir kaya kristali kavanoz yer alıyordu.

5. 3600 Yıllık Altın Kupa

Her çiftçinin tarlasının potansiyel bir arkeolojik alan olduğu İngiltere'de. 2001 yılında Cliff Bradshaw adında emekli bir elektrikçi Doğu Kent'te bir buğday tarlasını tararken metal dedektörü onu yüzeyin hemen altında oldukça büyük bir şey konusunda uyardı.

Bradshaw nesneyi topraktan çıkardığında, The Guardian'a " eski" ve "altın" olduğunu hemen görebildiğini söyledi. Bir çiftçinin sabanı tarafından ezilmiş bir tür altın fincandı ve tanıdık geliyordu. Bradshaw eve döndüğünde arkeolojik kitaplarını taradı ve Rillaton Kupası olarak bilinen Bronz Çağı'ndan kalma bir eser olan eşini buldu.

British Museum'dan arkeologlar çok geçmeden Kent'teki altın kupanın gerçekten de Bronz Çağı'ndan kalma olduğunu, MÖ 1700 ile 1500 yılları arasında tek bir altın parçasından dövüldüğünü doğruladılar. Bu, Avrupa'da bulunan bilinen beş Bronz Çağı altın kabından biriydi.

Bradshaw'ın bulduğu şey artık Ringlemere altın kupası olarak biliniyor ve bildirildiğine göre 520.000 dolarlık ödülü toprak sahibiyle paylaşıyor. Hobi, "Kötü bir günlük çalışma değil" dedi.