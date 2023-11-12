Dünyanın İlk Savaşı Ne Zaman Yapıldı? Bereketli Hilal'in Mezopotamya'da ki Yeri!

İnsanlar var olduğundan bu yana birbirleri ile hep savaştılar, savaşların bir çok nedeni vardı ama bunlar organize savaşlar değildi. Kimi tarihçilere göre toplumların kalıcı yerleşimi geçmesi ile çiftçiliğin başlamasıyla Neolitik Çağ'da organize savaşların başladığını öne sürüyor. Neolitik Çağ'da ki küçük ölçekli çatışmalar gelişerek günümüz savaşların başlangıcı olmuştu.

İlk Savaş Ne Zaman Başladı?

Yaklaşık 12.000 yıl önce Bereketli Hilal'de tarım ortaya çıktı ve bu da bölgede nüfusun artışına neden oldu. Tarihçilere göre, tarım o zamanlarda savaşların başlaması için kesinlikle sebep oldu.

Tarihçiler, organize savaşın ne zaman başladığına dahil Neolitik Devrim'den öncesine dayandığına dair kesin bir kanıt bulamadılar. Ancak temel savaş hakkında kısa bir zaman önce önemli bulgulara rastladılar. Örneğin 2016 yılında yapılan bir araştırma, yaklaşık 10.000 yıl önce Kenya'daki Turkana Gölü yakınlarında bir katliamın meydana geldiğini, kurbanların ellerinin bağlı olduğunu ve cesetlerin üzerlerinde ok yaraları ve kırık kafataslarına rastladılar.

Tarihçiler Kenya'da ki bu keşfin en erken kanıtı olduğunu düşünüyor. Bunlar avcı-toplayıcılar, ancak bir miktar yiyecek depoluyorlar ve muhtemelen daha az hareket kabiliyetine sahipler. Katliamların "kısasa kısas baskınlarından daha fazla koordinasyon ve planlama gerektirdiğine, bunların daha şiddetli savaşların göstergesi olduğuna ve insanların hareketli yaşam tarzlarından hareketsiz yaşam tarzlarına geçişlerinde meydana gelme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Günümüz Almanya'sında, yaklaşık 7000 yıl önce, saldırganların kurbanlarını öldürmeden önce kısmen kaval kemiklerini kırarak işkence yaptığı bir katliam gerçekleşti. Benzer Neolitik katliamlar Almanya ve Avusturya'nın yanı sıra Hırvatistan ve Fransa'nın başka yerlerinde de ortaya çıkarıldı. Bu arada, dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan Eriha'nın sakinleri, görünüşe göre işgalcileri uzak tutmak için M.Ö. 8000 yıllarında şehir surları inşa ettiler.

İlk Savaşlar 5.000 Yıl Önceydi

Kuzey İspanya'da 5.400 ila 5.000 yıl önce ölen 338 kişinin iskelet kalıntılarının analiz edildiği çalışmaya göre, daha sonraki Neolitik savaşların en azından bazılarının daha önce düşünülenden daha karmaşık olabileceği ortaya çıktı.

1985 yılında bir buldozerle tesadüfen ortaya çıkarılan bu kalıntıların, başlangıçta başka bir Neolitik katliam olduğuna inanılıyordu. Keşifler ve iskeletlerin üzerindeki incelemeler o zamanda ki savaşlarında aylarca hatta yıllarca sürdüğünü gösteriyor. Ve bölgesel gruplar arası çatışmalardı.

İlk Savaşlara Ait Tabletler

Neolitik ilerledikçe tarımdaki ilerlemeler savaştaki ilerlemelere neden olmuştu. Tarihçiler göre bu konu, O zamanda ki insanların toprağı sulamak için işbirliği yapmak zorunda kaldıklarından, birlikte çalışma ve işbirliği yapma fikri aynı zamanda orduların da ortaya çıkmasına neden olmuştu. Mızrak gibi savaş aletleri Antik Dünya tarihinde de vardı, çünkü topraklarını savunuyorlardı.

Orta Doğu'da ve başka yerlerde taş ok uçlarının, mızrak uçlarının, bıçakların ve baltaların yerini bakır aletler ve silahlar almaya başladı. Tunç Çağı'nın M.Ö. 3300'lere ulaştığı dönemde, Mezopotamya ve Kuzey Afrika'daki ilk uygarlıklar, resmi liderleri, komuta zincirleri, farklı birimleri ve ikmal sistemleri olan büyük ordular geliştirmişlerdi. Okuryazar ve sanata eğilimli bu medeniyetler askeri güçlerini tabletlere belgeliyordu. Örneğin Ur tabletlerinde, M.Ö. 2500 civarında tekerlekli vagonlar ve piyadelerle ilerleyen bir Sümer ordusunu tasvir ediyor, Narmer Tableti M.Ö. 3000 civarındaki bir Mısır fethini vurguluyor.