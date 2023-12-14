En Fazla Savaş Kazanan Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sırası Tartışma Yarattı

Türkiye'nin bu sıralamada daha üst sıralarda olmasını beklesek de ne yazık ki ilk 3'te yer almıyoruz. En fazla savaş kazanan ülkeler içerisinde yer alan Türkiye sıralamada 10. sırada bulunuyor. Dünyada en çok savaş kazan ülke ise RMX'te yayınlanan verilere göre Fransa olarak belirlendi. Peki sıralamada başka hangi ülkeler yer alıyor? İşte en fazla savaş kazanan ülkeler listesinin ayrıntıları...

EN FAZLA SAVAŞ KAZANAN ÜLKELER

En fazla savaş kazanan 10. ülke olan Türkiye, RMX'in yaptığı sıralamaya göre 210 savaş kazandı. En fazla savaş kazanan ülke olan Fransa ise bu sıralamadaki bilgilere göre 1115 savaş kazandı. İşte sıralamanın devamı;

1. Fransa: 1115 savaş kazandı,

2. Birleşik Krallık: 1105 galibiyet,

3. ABD: 833 savaş kazandı,

4 Rusya: 491 galibiyet,

5. Almanya: 425 savaş kazandı,

6. İspanya: 387 galibiyet,

7. Polonya: 344 savaş kazandı,

8. İtalya: 259 galibiyet,

9. Çin: 244 savaş kazandı,

10. Türkiye: 210 galibiyet.