Irak'ta Anıtsal Lamassu Kabartması Ortaya Çıktı! Arkeologlar Assur Dönemine Ait Heykel Buldu!

Eski Eserler ve Miras Genel Müdürlüğü, lamassu kazılarının Musul’un kuzeyindeki Horsabad’ta gerçekleştirildiğini söyledi. Heykel ilk kez 1992 yılında Iraklı bir kazı ekibi tarafından keşfedildi. Anıtsal heykelin kafası 1995 yılında çalındı, ancak daha sonra kurtarıldı ve bulunduğu yer olan Bağdat’taki Irak Ulusal Müzesi’ne yerleştirildi.

Yetkililer yapının tam olarak ne zaman yeniden gömüldüğünü ya da heykel başının müzeye ne zaman getirildiğini belirtmedi. Yapılan açıklamaya göre, Horsabad’taki kazılarda çalışan Irak-Fransız ortak ekibi lamassu kabartmasının durumunu değerlendiriyor.

Assur Koruyucu Tanrısı

Lamassu, geçmişi eski Mezopotamya’ya kadar uzanan bir Assur koruyucu tanrısıydı. Genellikle insan başı, aslan, boğa veya ilişkili bir hayvan gövdesi ve kanatlarla tasvir ediliyordu. Assur kralları onları bir koruma biçimi olarak kendi topraklarının farklı alanlarına yerleştirdiler.

Genellikle saray girişlerinde hem sokağa hem de iç avluya bakan bir çift lamassu bulunuyordu. Bu heybetli figürler yüksek kabartma olarak tasvir ediliyordu. Karşıdan bakıldığında hareketsiz, yandan bakıldığında ise hareketli görünen ikili bir perspektifi sergiliyorlar.

MÖ 722-705 II. Sargon’un Hükümdarlığına Kadar Uzanıyor

Yetkililere göre geçtiğimiz Salı günü ortaya çıkarılan lamassu, Yeni Assur dönemine, özellikle de MÖ 722-705 arasındaki II. Sargon’un harükümdarlığına kadar uzanıyor. Horsabad, lamassu heykelleriyle tanınıyor.

Basın açıklamasına göre bu lamassu, ilk kez 1992 yılında Iraklı bir arkeoloji heyeti tarafından, Horsabad antik kentinin batı kesiminde yer alan 6. kapıda yapılan kazılar sırasında keşfedildi.

Horsabad, MÖ 721 yılında Assur Kralı II. Sargon’un tahta çıkışından kısa bir süre sonra yeni bir başkent olarak inşa edilmişti. II. Sargon’un ölümünün ardından oğlu ve halefi Sanherib, başkenti Ninova’ya taşıdı ve Horsabad’ın inşaatı yarım kaldı.