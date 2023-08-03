İstanbul Zaferi'nin gizli kahramanı! Fatih Sultan Mehmet hediyeler yağdırdı!

İstanbul'un kazanılması, Avrupa'nın kapılarını açmıştı Türklere. Hristiyan Dünyası için çok önemli olan İstanbul artık Türklerin eline geçecekti. 6 Nisan Cuma gününden başlayarak 53 gün boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun güçleri, 29 Salı günü Konstantinopolis'in devasa surlarını aşıncaya kadar Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans veya Bizans İmparatorluğu olarak bilinen surlarını sarstı. Mayıs 1453, bir zamanların kudretli Roma İmparatorluğu'nun ayakta kalan son kalıntılarının fethedilmesi. Orban adında bir adam ve devasa topu İstanbul Zaferinin gizli kahramanıdır.

İSTANBUL FETHİ

İSTANBUL FETHİNİN GİZLİ KAHRAMANI

Orban, Macaristanlı bir top fırlatıcıydı (ancak bu tartışmalı). Laonikos Khalkokondyles (c.1430 – c. 1470) adlı Atinalı Bizanslı bir Yunan tarihçisi farklı bir şeyden bahseder:

- Kralın Orbanos adında bir topçusu vardı. Doğuştan bir Daçyalıydı ve daha önce Yunanlılarla zaman geçirmişti. Kendisi için daha iyi bir maaşa ihtiyacı olduğu için Rumları padişahın Babıali'ne geldi.

ORBAN NERELİ?

Yunan tarihçi Khalkokondyles'e göre, Orban'ın Macar değil, Daçyalı'ydı. Açıklığa kavuşturmak için, kullandığı Dacian terimi Antik Çağ'a olan sevgisini gösteriyor. O zamanlar çoğu insanın Dacia'nın ne olduğu veya nerede olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Dacia adı eski Roma'dan geliyor ve topraklarında Eflak ve Transilvanya eyaletleri vardı. Orban'ın Macar olması ve hizmetlerinden yararlanabilecek birini aramak için güneye gitmesi mümkündür. Hatta bazıları Orban'ın Alman olabileceğini öne sürdü. Ancak Orban'ın gerçekten de Macaristan, Eflak veya Transilvanya'dan bir Doğu Avrupalı ​​olduğunu gösteren en büyük hediye, top atma yöntemiydi.

BRONZ DÖKÜMÜ

Orban, bronz bombardımanların dökümünde hizmetlerini tanıtıyordu. Topların veya bombardımanların bronz dökümü, Batı Avrupa'da 1440'larda terk edilmişti. Bunun nedeni, batılı top dökümcülerinin demirden yapılmış daha küçük parçaların imalatının daha kolay olduğunu bulmasıydı. Bu nedenle Orban'ın top atma yöntemleri, kökeninin muhtemelen Doğu Avrupa olduğunu gösteriyor.

BİZANS'I ZİYARET

Orban, İstanbul Zaferinden önce son Bizans imparatoru olacak Bizans İmparatoru XI. Konstantin Palaiologos'un (8 Şubat 1405 - 29 Mayıs 1453) sarayını toplarını fırlatmak için ziyaret etti.

Orban, Konstantinopolis'in başkentine girdi ve imparatora hizmetlerini teklif etti. İmparator, onunla tanışmaktan çok memnundu, çünkü bu yeni teknolojiyi Korint Kıstağı boyunca inşa edilmiş bir savunma duvarı olan Hexamilion'da ilk elden gördükten ve bu yeni cihazın gücünü gördükten sonra kendi avantajına kullanmakla ilgilendi. Ama Orban, Bizans İmparatorluğu teklifi ile ilgilenmiyordu ve Bizans İmparatoru, Orban'ı sarayın içine almak ile hata yapmıştı.

FATİH SULTAN MEHMET'İ ZİYARET ETTİ

Orban geldiğinde, Fatih Sultan Mehmet'ten hizmetlerini satması için bir görüşme talep etti. Fatih Sultan Mehmet, Orban'ın mühendislik yeteneğinden haberdar olduktan sonra, bu gezgini ağırlamaktan ve bu yeteneğinin takdir edileceğini ona göstermekten büyük mutluluk duydu ve ona hediyeler yağdırdı. Fatih Sultan Mehmet, Orban'a Konstantinopolis surlarını aşabilecek kadar güçlü bir top yapmanın mümkün olup olmadığını sordu. Orban, Fatih Sultan Mehmet'e şu cevabı verdi: