İstanbul'da maymun katliamı yapıldığını biliyor musunuz? Darağacı kurulmayan ağaç kalmadı!
İstanbul'un eski ve korkunç olaylarından biri olan Maymun katliamını biliyor musunuz? 16. yüzyılın sonlarına doğru Afrika'yı fetheden Osmanlı donanması maymunların işlevselliğini keşfetti! Bundan sonra İstanbul'da yaşananlar ise korkunçtu!
Denizcilik tarihi açısından Osmanlı'nın muhteşem bir geçmişi mevcut. Özellikle 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarına doğru Afrika'nın fethedilmesi ile Osmanlı donanması Afrika'da ki gemilerde kullanılan muhteşem bir şey keşfettiler! MAYMUNLAR!
MÜKEMMEL GÖZCÜLÜK VE HAREKET KABİLİYETLERİ VAR
Akdeniz'in Afrika kıyılarında bulunan gemilerde harika bir şey keşfeden Osmanlı donanması maymunların gemi içerisinde birçok alanda işlevsel bir şekilde kullanılabildiğini keşfetti. Hızlı bir şekilde gemi direklerine tırmanabildiklerini ve gelişmiş gözleri sayesinde çok uzaklardaki gemileri çok önceden tanımlayıp haber verebildiklerini gören Osmanlı denizcileri maymunları gemilerde kullanmaya başladı.
Özellikle Afrika fethedildikten sonra maymunlara bolca erişebilen Osmanlı onları eğitmeyi öğrendi ve kendi maymun eğiticilerini geliştirdi. Afrikalı eğitmenlerden işi kapan eğitmenler maymunları eğiterek Osmanlı donanmasında bulunan gemilere gönderiyordu.
OSMANLI DONANMASI MAYMUNLAR SAYESİNDE HARİKA BAŞARILAR KAZANDI
Osmanlı donanması maymunlar ile birlikte harika başarılar elde etti. İnsan gözünden çok daha uzakları görebilen maymunlar açık denizde bir tehdit unsuru gördüklerinde garip sesler çıkararak haber veriyor ve bu sayede gemiler hızlı bir şekilde rota değiştirebiliyordu. Direklere hızla tırmanan maymunlar ipleri kolayca taşıyıp bağlayabiliyordu.
ZAMANLA MAYMUNLAR İSTANBULA GETİRİLMEYE BAŞLANDI!
Maymunlar gemilerde kullanılmaya başlandıktan sonra zamanla denizciler İstanbul'a getirmeye başladı. Günler geçtikçe Galata ve Azapkapı taraflarında bir sürü maymun satıcısı açılmış ve halk bu maymunları satın alarak gündelik işlerinde kullanmaya başlamıştır.
Kuyumcular, dükkanlar, inşaatlar gibi birçok alanda çalışan Maymunlar gün geçtikçe halkın içine karışmaya başladı. Zenginler evlerine maymunları alarak eğleniyor ve onlara bakıyorlardı. Halkın maymunlara karşı sempatisi her gün artıyordu.
TARİHİMİZE BİR KARA LEKE OLARAK GEÇECEK O GÜN GELDİ!
3. Murat döneminde padişahın çok sevdiği kişilerden biri olan Rumeli Kazaskeri Manisalı Molla Abdulkerim Efendi ortaya çıktı. Maymunların gün geçtikçe halka karışmasından rahatsız olan bu Molla bir Cuma hutbesinde Fatih Camisi'nden cemaate seslendi.
Çok iyi hitap yeteneğine sahip olan Molla sert çıkışları, maymunlara karşı kin ve nefret söylemleriyle halkı galeyana getirdi. Maymunlar hakkında "Maymunlar insan eğlencelerine malzeme olarak halkın aklını karıştırıp onları yoldan çıkarıyordu." diyen Abdulkerim Efendi dul kadınların maymunları Fuhuş amacıyla kullandığını bile iddia etmişti.
HALK HUTBE SONRASI SOKAĞA DÖKÜLDÜ!
Molla'nın verdiği Cuma hutbesi sonrası sokağa dökülen halkın o günkü durumu bazı tarihi kaynaklarda şu şekilde anlatılmakta:
Tüm hikaye bu dini bütün mollanın Fatih Camii’nde verdiği bir Cuma vaazıyla başlıyor, molla, ateşli bir konuşmayla 'kadınların bu maymunları fena işlerde kullandığını' anlatıyor. Cuma çıkışı kızgın kalabalık, önde bizim molla, Azapkapı ve Galata’daki maymun satıcılarını basıyor. Tarihçiler o günü 'İstanbul’da dalında maymun sallanmayan tek bir ağaç kalmadı.' diye anlatır. Molla, yakalanan maymunları kendi elleriyle asıyor, iri maymunlar için ayrı idam sehpası hazırlıyor. İstanbul’un maymunlarının hikayesi maalesef bu şekilde sona eriyor, yapılan katliama tanık olan halk o günden sonra mollaya 'maymunkeş' lakabını takıyor. Tarihçiler, Maymunkeş Abdülkerim Efendi’nin vefatında birçok hayvansever İstanbullu’nun kutlamalar yaptığından bahseder.