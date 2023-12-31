İşte Atatürk'e Önerilen Soyadları

'Atatürk' soyadı verilmeden önce Mustafa Kemal Atatürk'e önerilen soyadları merak konusu oldu. TBMM tarafından 'Atatürk' soyadı verilmeden önce Atamıza önerilen soyadları nelerdi? İşte yanıtı...

İşte Atatürk'e Önerilen Soyadları
İşte Atatürk'e Önerilen Soyadları
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24 Kasım 1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal'e, 'Türk Milletine yaptığı hizmetlerden dolayı bir teşekkür ifadesi olarak' Atatürk soyadı verilmiştir. Atamız Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verilmeden evvel hangi soyadları önerilmişti? Bu listede Atatürk'e önerilen soyadları listesini göreceksiniz. Bakın Atamıza önerilen soyadları hangileri...

Atatürk'e Önerilen Soyadları

Atatürk'e Önerilen Soyadları

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk soyadını Atamıza vermemiş olsa idi Ulu Önderimizi bu isimlerden biri ile anmış olacaktık;

1. Etel-Etil,

2. Etelalp,

3. Korkut,

Atatürk

4. Arız,

5. Ulaş,

6. Yazır,

Mustafa Kemal AtatürK

7. Emen,

8. Çoğaş,

9. Salır,

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10. Begit,

11. Ergin,

12. Tokuş,

13. Beşe.

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# atatürk # Mustafa Kemal Atatürk
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