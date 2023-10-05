Karahan Tepesi Büyülemeye Devam Ediyor!

Karahan Tepesi'nden çıkarılan heykeller yine gündem olmaya devam ediyor. Dünyada en eski kurulmuş medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa ilinin önemli arkeolojik alanlarından Karahan Tepesi'nden tarihe ışık tutacak heykeller ve maskeler çıkarıldı.

Karahan Tepesi Şanlıurfa ilinde Göbekli Tepe'ye çok yakın mesafede yer almaktadır. Karahan Tepesi ilk kez 1997 yılında tespit edildi, ancak kazı çalışmaları 2019 yılında başlandı. Karahan Tepesi'nde çıkarılan taş bina ile dikkatleri üstüne çekmişti. Karahan Tepesi'nde bulunan taş bina Göbekli Tepe'de bulunan taş binadan daha büyük bir alana sahip ve yaklaşık tarihi dokusu M.Ö. 9000 yıllarına uzanıyor.

Karahan Tepesinde Çıkarılan Eserleri Anlamak

Karahan Tepesi'nde keşfedilen ve iç kısımlarında yer alan yer aşağıya doğru inen taş ile oyulmuş merdivenleri göstermektedir.

Diğer Taş Tepeler'de dik olarak tasvir edilen canavarlara benzeyen bir yapı daha oyularak zemine yerleştirilmiştir. Girişe göre, ayakta duran canavar içeri girenlerin karşısına çıkıyor.

Karahan Tepe'deki mağara duvarlarından tasvirlerin ve ruh hayvanlarının çatlakları çizgiler ve boyayla manipüle ederek somut bir materyalizasyonunu geliştiriyor.

Karahan Tepesi'nde bulunan kafa maskesi, kayadan veya manevi zardan çıkan maskeli bir atayı andırıyor. Kayıtta bulunmayan gerçek boyutlu maskeleri taklit ettiğine inanılan taş ve kemikten yapılmış minyatür maske oymaları ile başlık takan insanları tasvir ettiği düşünülen gerçek boyutlu taş kafalar Göbekli Tepe'de kaydedilmiştir.

Karakteri açıkça tuhaf ve korkutucu olanı çağrıştıran kostüm kullanımı, bu mekanlardaki toplantıların rastgele birleşmelerden çok özel sosyal etkinlikler olduğunu ve bunların yılın önceden belirlenmiş zamanlarında planlanmasında önemli bir organizasyonun yer aldığını öne sürüyor.

Mezopotamya'daki festivaller ile ilişkilendirildiğinde Karahan Tepesi'nde bulunan maskelerinin ilişkili olabileceği düşünülüyor.

Karahan Tepesi'ndeki Tören Etkinlikleri

Karahan Tepesi'ndeki bu yapıların normal insanlar için tehlikeli olan ruhlar ve güçlerle dolu "eşikler" veya "yeraltı dünyaları" olarak düşünülen mağaraların iç girintilerinin, gizli toplum törenine ve sosyal açıdan karmaşık avcı-toplayıcı grupların tören etkinliklerine ev sahipliği yaptığı ve bu nedenle ilginç bir arka plan oluşturduğu öne sürülüyor.

Karahan Tepesi'nde bulunan bu heykeller, yeraltı dünyası içeriğini daha sanal veya etkileşimli bir düzeye taşıdı. Karahan Tepe'de ve Göbekli Tepe'nin D Kapalı Alanı'nda ilgili ritüel alanlarında yakın zamanda kazılan sembolik öğeler bu önermeyi desteklemektedir. İlki, Yapı D'nin kuzey ucunda, Sütun 43'ün arkasında bulunan gerçek boyutlu bir domuz heykelidir.

Yaban domuzu muhtemelen bu özel biçimiyle korkunç bir yeraltı dünyasının koruyucusu olarak saygı görülen bir hayvandı, o zamanlar.

İkinci olarak Karahan Tepe'de kazılan paralel bir ritüel alanında küçük bir akbaba heykeli bulundu. Akbabanın önünde, Göbekli Tepe'nin C Kapalı Alanı'ndaki küçük bir yaban domuzu heykelinin önünde de benzer şekilde keşfedilen taş plakalar vardı.

Figürde, bölgedeki diğer insan tasvirleri gibi, sanki kısmi iskeletleşme ve ölüme yakın bir durum varmış gibi kaburgalar ve omuz kemikleri vurgulanmıştır. Hayvan resimleri, ölümden ziyade açlıktan kaynaklanan artan vahşeti ifade ettiği şekilde okunan şekilde gösteriliyor.

Karahan Tepesi'nde yeni keşfedilen adam, Sütun 43 de dahil olmak üzere diğer Taş Tepeler görüntüleri ile aynı hizada olan mistik ölüm veya ölüm sonrası varoluşu ifade etmeye yönelik yorumu kaydırmış gibi görünüyor.