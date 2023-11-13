Kaza Sonucu Keşfedilen İcatlar!

Dünya genelinde İnsanlar neye ihtiyaç duyduklarını, ihtiyaç anlarında veya bir şeyleri kaybettiklerinde anlamış. Başka bir deyişle Alexander Graham Bell'in söylendiği gibi, "Bir kapı kapandığında diğeri açılır."

Tarihte dünya üzerinde birçok icat bir savaş sonucu veya kaza sonucu bulunmuştur. Dünya üzerinde kaza ile bulunan icatları derledik...

1. Penisilin Ne Zaman Bulundu?

Milyonlarca kişinin enfeksiyon ve hastalıktan ölmesini önleyen dünyanın ilk antibiyotiği, dağınık bir çalışma alanında tesadüfü şekilde buldular.

Londra'da bir bakteriyolog olan Alexander Fleming, 1928'de bir tatilden döndüğünde laboratuvarındaki petri kaplarından birinde istenmeyen kirlenmenin sonucu olarak küf oluştuğunu keşfetti. Daha yakından incelendiğinde küfün etrafındaki alanın bakteri içermediğini gördü. Fleming, bu bakteri öldürücü küf suyuna penisilin adını, mantar türü olan Penicillium notatum'dan esinlenerek verdi ve 1929'da keşfiyle ilgili bir makale yayınladı. Ancak, saflaştırılması ve stabilize edilmesi zor olduğundan, pratik bir kullanımı olup olmadığından emin değildi.

On yıl sonra Oxford Üniversitesi'ndeki kimyagerler Fleming'in makalesini okudular ve penisilini uygulanabilir ilaca dönüştürme projesini üstlendiler. İlk kez 1940 yılında hasta üzerinde denendi ve 1942 yılında yaygın kullanıma başlandı. Bugün penisilin dünyada en yaygın kullanılan antibiyotiktir.

2. Duman Dedektörleri Ne Zaman İcat Edildi?

Duman dedektörleri evlerde ve işyerlerinde o kadar yaygındır ki gözden kaçırılmaları kolaydır. Ancak buluşları milyonlarca hayat kurtardı ve evde çalışan bir duman dedektörünün bulunması, yangında ölme riskini yarıdan fazla azaltıyor. Bunun için İsviçreli fizikçi Walter Jaeger'e teşekkür edebilirsiniz. 1930'larda Jaeger zehirli gazı tespit edebilecek bir sensör icat etmeye çalışıyordu. Bunun yerine cihazı sigarasından çıkan dumanı kaydetti; bu, modern duman dedektörünün icat edilmesine yol açan bir keşifti.

1950'li yıllardan başlayarak endüstriyel alanlara duman dedektörleri yerleştirildi, ancak yüksek maliyetleri evlerde yaygın kullanımını engelledi. Teknolojik gelişmeler 1970'li yıllarda maliyetleri büyük ölçüde düşürdü ve 1977 yılında 12 milyondan fazla duman dedektörü satıldı. Bugün her 10 evden dokuzunda duman dedektörü bulunmaktadır.

3. Velcro Ne Zaman İcat Edildi?

İsviçreli mühendis George De Mestral, köpeğiyle yaptığı yürüyüşten döndüğünde her ikisinin de Cocklebur bitkisinin minik dikenleriyle kaplı olduğunu fark etti. Daha yakından incelendiğinde De Mestral, çapakların küçük kancalar şeklinde olduğunu ve giysilerinin ve köpeğinin kürkünün ilmeklerine takıldığını gördü.

Büyülenerek kendi cırt cırtlı kumaşını yaratmaya çalışmaya başladı; bu onun en sonunda 10 yıldan fazla zamanını alacak bir çabaydı. 1955 yılında Fransızca kadife ve kanca anlamına gelen kadife ve kroşe sözcüklerini birleştiren bir isim olan Velcro'nun patentini aldı. İsmine rağmen De Mestral'in eseri naylondan yapılmıştı. Moda dünyasının bunu anlaması biraz zaman aldı ama NASA, Velcro'yu uzay giysileri ve mekiklerde kullanarak bu teknolojiyi ilk benimseyenlerden oldu. Hatta bunu o kadar hevesle benimsediler ki birçok kişi Velcro'nun bir NASA buluşu olduğuna inanıyor.

Günümüzde Velcro, giysi, sağlık bakım cihazları, araba ve uçak tasarımında yaygın olarak kullanılmakta. Onlarca yıl süren araştırmaların ardından bilim insanları nihayet 2021'de Velcro'yu nasıl daha sessiz hale getirebileceklerini buldular.

4. Dinamit Ne Zaman İcat Edildi?

Pek çok mucit tesadüfi keşiflerinden çok memnundu, ama hepsi değil. Dinamitin oluşmasına yol açan beklenmedik yol, dinamitin patlayıcı bileşeninin kullanılmasını asla istemeyen yaratıcılarından birini dehşete düşürdü.

Nitrogliserin, 1847 yılında gliserolü nitrik ve sülfürik asitlerle birleştirerek patlayıcı bir bileşik üreten İtalyan kimyager Ascanio Sobrero tarafından icat edildi. Baruttan çok daha güçlüydü ve daha uçucuydu. Sobrero bunun kullanımına karşıydı ancak laboratuvar arkadaşı Alfred Nobel, karlı patlayıcılar ve silahlar yaratma potansiyelini gördü. 1867'de Nobel, nitrogliserini silika tozu ilavesiyle stabilize eden dinamiti icat etti.

Nobel artık en çok, insani katkıları takdir eden, kendi adını taşıyan ödülle hatırlanıyor, ancak ödül vakfına bağışlanan zenginlik, patentli savaş silahının satışından geldi.

5. Kibrit Ne Zaman İcat Edildi?

İlk kibritler, 1829'da icat edilen ve kağıda sarılmış bir cam şişe sülfürik asit içeren kimyasallara dayanıyordu; kibrit cam şişenin kırılmasıyla yakıldı. Darwin'in kendisi de bunların hayranıydı ve kibritleri ısırarak başkalarını eğlendiriyordu. Ancak tahmin edilebileceği gibi insanların ağızlarıyla yakmaya çalıştıkları bir kibritin güvenlik açısından bazı sakıncaları vardı.

Aynı sıralarda İngiliz eczacı John Walker kimyasallarla deneyler yaparken kazara kaplamalı bir çubuğu ocağının üzerine sürttü. Sopanın alevler içinde kalması Walker'a bir fikir verdi. 1827'de eczanesinde, bir tür roketin mucidinin onuruna verilen "Congreves"i satmaya başladı. Walker's Congreve'ler, bir zımpara kağıdına vurulduğunda tutuşan, potasyum klorat ve antimon sülfür karışımıyla kaplanmış karton çubuklardı.

Walker'ın icadı anında popüler olmasına rağmen patentini almamayı seçti. Sonuç olarak diğerleri onun tasarımını kopyaladılar ve kendi versiyonlarını satmaya başladılar, bu da onun mucit rolünü gölgeledi. 1859'daki ölümünden çok sonra ilk sürtünme kibritinin yaratıcısı olarak kabul edildi.