Kürtler hiçbir zaman Türk kardeşlerini satmadı: Nutuk'tan belgelerle!

Lozan Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti, yeni kurulmuş bir cumhuriyetin sınırlarını çizmiş, tüm gücünü dünyaya göstermiş oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, en güvendiği isimlerden biri olan İsmet İnönü'yü dış işleri bakanlığına getirmiş; lozan antlaşması için görevlendirmişti. Bu sırada Lozan antlaşması süresi boyunca, emperyalist ülkeler tarafından, antlaşma şartlarının uzaması için uğraşılıyor, lozan antlaşması imzalanmadan önce Türkiye Cumhuriyeti içinde karışıklıklar çıkartarak, Türkiye'yi mağlup etmeye çalışıyorlardı.

YENİ KURULMUŞ BİR CUMHURİYET!

Yeni kurulmuş bir cumhuriyetti, Türkiye Cumhuriyeti! Kendi problemleri uğraşmaktan yana bu genç cumhuriyet, Osmanlı Devleti'nin yıkılması sonucunda kalan bütün yükü, bu genç devletin başına yıkmakla uğraşıyordu emperyalist güçler.

Emperyalist güçler, Türkiye Cumhuriyeti ile bu kadar çok uğraşırken bir düşünceleri daha vardı, azınlıklar. Müslüman olmayan azınlıkların güvenliğini sağlamaktı. Ama emperyalist güçler, azınlıkların güvenliğini mi düşünüyordu gerçekten?

Emperyalist güçler, azınlıkların güvenliğini bahane ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde karışıklık çıkar, azınlıkların güvenliği tehlike altına girerse veya özerklik söz konusu olursa o bölgeyi işgal etme hakkını kendilerince kararlaştırmışlardı.

ANADOLU'NUN KARDEŞLİK BAĞI

Emperyalist güçler hızlı davranıyordu, tüm gücüyle gizli bir şekilde Türkiye Cumhuriyetine saldırıyor, azınlıklara özerklik müjdesi ile kandırmaya çalışarak, silahlandırıp karışıklıklar çıkarmayı hedefliyordu. Ama emperyalist güçlerin bu uğraşları başarısız olacaktı! çünkü Anadolu topraklarında, bu halklar yüzyıllarca sene birlikte yaşamış, akrabalıklar kurmuştu. Bunu da Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta çok güzel şu şekilde belirtmiştir:

- Mr.Novil adındaki bir İngiliz Yüzbaşısı Urfa’dan Siverek yoluyla Viranşehir’e giderek Milli aşiretlerinin ileri gelenleriyle görüşmüş ve Urfa’ya dönmüş. Osmanlı hükümeti için çok kötü propağandalar yapmış. Ancak aşiret reislerinden aldığı kesin cevaplara sevinmemiştir. Kürtler Türk kardeşlerinden kesinlikle ayrılmayacaklarını bu uğurda son kişilerine varıncaya kadar ölüme hazır olduklarını söylemişler. Ayrıca İngilizler’in kendilerine vermek istediği önemli miktardaki parayı almayarak namus ve yurtseverliklerini göstermişlerdir…

(Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri Nimet Arsan Sayfa: 43)

İmparatorluğu bölmek ve Türkler ile Kürtler arasında bir kardeş savaşı çıkarmak ve bağımsız bir Kürdistan kurma planlarına ortak etmek üzere Kürtler’i kışkırttılar. İleri sürdükleri tez İmparatorluğun nasıl olsa dağılacağıdır. Bu düşüncelerini gerçekleştirmek için büyük paralar harcadılar. Her türlü casusluğa başvurdular. Noil adında bir İngiliz subayı uzun süre Diyarbakır’da bu yolda çaba gösterdi ve her türlü yalan ve aldatmaya başvurdu. Ama bizim Kürt yurttaşlarımız düzenlenen oyunun farkına vararak O’nu ve yüreklerini para ile satan bir grup haini bölgeden kovdular…

Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameler Nimet Arsan Sayfa: 74-84

…komutanlar mektupta hükümetin savaş yoluna gidep kongreyi basarak Müslümanlar arasında kan dökmeye kalkıştığı ve Kürdistan’ı ayaklandırarak yurdu parçalatma planını da para karşılığında yüklenmiş olduğu Belgelerle anlaşıldığından hükümetin bu işte kullandığı adamların bozguna uğrayarak kaçmak zorunda bırakıldıklarından söz ediyorlar…

Nutuk İnkılap Yayınevi Ankara 1966 Sayfa: 100