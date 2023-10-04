Kutsal Tavuklar Savaşın Kaderini Belirliyordu! Komutanı Sürgüne Gönderen Tavuklar

Antik Roma inançlarının özelliklerini kutsallaştıran tavukları, hikayelerini az duymuş olsak da Antik Roma'da önemli bir yere sahipti. Bunlar sıradan tavuklar değildi, Antik Romalılar önemli seferlere çıkmadan önce kuş kahinlerine başvuruluyordu. Tavuklar, Antik Roma'da tahmin edebileceğinizden daha çok saygı duyulan hayvanlardı. Daha da tuhafı, yeme alışkanlıkları generallerin kararlarını etkiliyordu ve tüm savaşların kaderini belirleyebiliyordu.

Antik Roma'da Kutsal Tavuklar Tüm Savaşın Kaderini Etkileyebiliyordu

Tavuklar, özel olarak Pullarius olarak bilinen atanmış bir rahibin sorumluluğundaydı. Bir askeri seferden önce rahip bu kutsal tavukların önüne yiyecek dağıtırdı. Tavuklar şevkle yerse bu, tanrıların memnun olduğuna ve savaşın muhtemelen kazanılacağına işaret eden olumlu bir alamet olarak görülüyordu. Tavukların yemek yemeyi reddetmeleri, Sefere çıkacak ordunun seferi iptal etmesi anlamına geliyor, işlerin kötüye gideceğinin habercisi olarak görülüyordu.

Antik Roma'da Kutsal Tavuklara Saygısızlık Savaşı Kaybettirdi

Antik Roma ile ilgili önemli bir deniz savaşı hikayesine göre, tavukların deniz savaşından önce yemek yemeyi reddettiği bir deniz olayını anlatıyor. Hayal kırıklığına uğramış deniz komutanı Publius Claudius Pulcher, yemek yemeyi reddeten tavuklar hakkında söylediği kötü sözler, inançlara göre savaşı kaybetmelerine neden oldu. deniz komutanı Publius Claudius Pulcher, tavuklar hakkında şunu demişti:

- Yemek yemiyorlarsa bırakın içsinler!

Deniz Komutanı Publius Claudius Pulcher, tavuklar hakkında bu sözü söyledikten daha sonra kutsal tavukları denize atmaya başladı. Alametlere karşı yapılan bu meydan okuma eyleminin, sözde Roma'nın M.Ö. 249'daki Drepana Savaşı'nda önemli bir yenilgiye uğramasına yol açtığı düşünülüyor. Pulcher'in kutsal ritüeli açıkça göz ardı etmesi, onun Roma'ya çağrılmasına ve ardından sürgüne gönderilmesine yol açtı; bu, Romalıların tavuklarla ilgili kehanetleri ne kadar ciddiye aldıklarının bir kanıtıydı!

Antik Roma'da Tavuklar Savaşın Kaderini Belirliyordu

Antik Roma'da kutsal tavuklar hakkında bir başka hikaye ise, Birinci Pön Savaşı sırasında kutsal tavukların kafeslerinden serbest bırakıldığı ancak yemek yemek yerine dağıldığı bir olayına dayanıyor. Roma filosu bunu çok olumsuz bir alamet olarak algıladı ve sonraki savaşta gerçekten de bir kayıp yaşadılar.

Antik Roma'da Tavuklar İlahi Bir Araçtı

Romalılar için tavuklar ile ilgili inanç tanrılarla doğrudan iletişim kurmanın bir yoluydu. Gökyüzünün yaratıkları olan kutsal tavuklar özellikle ilahi olanla bağlantılıydı. Tavukların yeme, içme ve bütün hareketlerin tümü mesaj olarak görülüyordu. Bu nedenle kutsal tavuklar, tanrıların rehberlik sunduğu özel olarak seçilmiş araçlardı.

Modern anlayışa tuhaf gelse de bu inançlar Roma kültürüne derinden kök salmıştı. Mütevazı bir tavuktan öğüt isteyen güçlü bir imparatorluğun yan yana gelmesi, onun kararlarını ve kaderini şekillendiren karmaşık inanç dokusunun altını çiziyor!