Maya Uygarlığının Sizi Şaşırtacak İlginç Ritüelleri

Maya Uygarlığı M.Ö 600 yıllarından M.S 900'lü yıllara kadar varlığını sürdürmüş, zengin kültürel yapısına sahip zengin bir medeniyetti. Maya Uygarlığı, astronomik terimleri, takvimleri ve matematiksel işlemleri zaman zaman günümüzde adından söz ettirmeyi başarıyor. Bilim insanları, bu kadar eski zamanda yaşamış medeniyetin sırrını çözmeye çalışırken, Mayalar için normal karşılanan bizi de şaşırtan bir çok ritüelleri vardı. Maya Uygarlığının ritüellerini sizin için araştırdık.

Maya Uygarlığının Şaşırtıcı Ritüelleri

Gizemli ritüelleriyle tanınan Maya uygarlığının, bugün bizi şaşırtabilecek gelenekleri vardı. Sauna mantığına hakimdiler, dinlenme yerleri olan saunaları öbür dünyaya açılan kapılar olarak görülüyordu.

Tanrılara kurban etme ritüeli çok yaygındı, savaşlarda düşmanlarını öldürmek yerine özellikle esir almaya çalışırlardı böylece kurban edebilmek için stok yapmış oluyorlardı. Kurbanlar olarak, mahkumların az olduğu zamanlarda üst sınıf bireyleri bile kapsayan, tekrarlanan bir uygulamaydı.

Mavi renk derin bir öneme sahipti ve iç dekorasyona değil dini törenlere ayrılmıştı.

Şaşı kişiler, şaşı güneş tanrısı Kinich Ahau'ya benzedikleri için hayranlık duyuyorlardı. Bunu başarmak için soylu aileler, yeni doğan bebeklerin gözleri kalıcı olarak şaşı hale gelinceye kadar gözlerinin önünde nesneler sallarlardı. Bebek kafataslarının şeklini değiştirmek başka bir güzellik standardıydı. Maya elitleri, bebeklerinin kafalarını tahta kalaslara bastırarak yeniden şekillendiriyorlardı.

Ayrıca zenginlik göstergesi olarak dişlerini mücevherlerle süslediler. Dişlere olan ilgileri bununla bitmedi. Keskin dişler güzelliğin sembolü ve pratik bir silah olarak görülüyordu. Mayalar bu estetiği elde etmek için dişlerini törpülediler, hatta savaşta kullandılar.

Mayaların, geleneksel tüketimle karşılaştırıldığında riskli bir uygulama olan, alkol ve psikedeliklerin rektal yoldan uygulanmasını içeren kendi zehirlenme biçimleri vardı . Bu uygulamalar, modern anlayışımıza alışılmadık olsa da, Mayalar için tamamen normaldi ve insan kültürlerinin ve inançlarının zengin çeşitliliğini yansıtıyordu.