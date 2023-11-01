Müslümanlar Mısırlıları Vergilendirmek İçin Bu Yöntemi Kullanıyordu!

639'da Müslüman güçleri Mısır'a geldi ve hızla Nil'in ve iki yıl içinde başkent İskenderiye'nin kontrolünü ele geçirerek Mısır hakimiyetini tamamen egemenlik altına almışlardı. Mısır hakimiyeti ile birlikte Müslümanların ilk inşaa etti bina ise şaşırtıcıdır.

Mısır'ın En Eski İslam Yapısı

Müslümanları özellikle inşa ettikleri ilk yapının Dialogic olarak bilinen bir vergi değerlendirme tesisi olması dikkat çekicidir. Muhtemelen Mısır'ın en eski İslami binası olan bu tarihi yapı, mali hesaplamaların merkez üssü olarak hizmet ediyordu. Bu yapıyı ilginç kılan ise olağanüstü bir cihaz olan Nilometredir. nilometre, Nil'in yıllık su seviyelerini ölçüyordu.

Nilometre ölçülerinin yer aldığı sütun her gün titizlikle inceleniyordu. Yılın su seviyelerinin önceki yıllardakilerle karşılaştırılması gerektiğinden, ayrıntılara gösterilen bu titiz dikkat zorunluydu. Uygun bir Nil seviyesi, verimli sulama, bol mahsul, güçlü ticaret ve zamanında vergi tahsilatı sağladı. Bu sistematik yaklaşım, İslam devletinin gelirlerini optimize etmesine ve imparatorluğunun uzun ömürlü olmasını sağladı.