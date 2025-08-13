Nazım Hikmet’e ait belge MİT arşivinden çıktı! İşte ayrıntılar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ünlü şair Nazım Hikmet Ran’a ait olduğu değerlendirilen çizim, şiir dizeleri ve imzanın bulunduğu arşiv belgesini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

MİT’in resmi internet sitesinde, “Özel Koleksiyon” başlığı altındaki belgeler kısmına eklenen arşiv, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Paylaşılan belgede, Nazım Hikmet’in imzası, 1950 tarih notu ve ünlü “Davet” şiirinden bazı dizeler yer alıyor. Ayrıca şaire ait olduğu düşünülen bir çizim de bulunuyor.

Belgelerde yer alan “Davet” şiirinden dizeler şöyle:

“Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e
bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu davet bizim.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim…”

MİT’in arşivinden çıkan bu belge, Nazım Hikmet hayranları ve edebiyat severler tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Pek çok kullanıcı, bu belgelerin kültürel miras açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Aydın’da siyasi deprem! Özlem Çerçioğlu ve 3 CHP’li başkan AK Parti’ye mi geçiyor?Aydın’da siyasi deprem! Özlem Çerçioğlu ve 3 CHP’li başkan AK Parti’ye mi geçiyor?Gündem
