Nazım Hikmet’in çizdiği portredeki sır: Kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ünlü şair Nâzım Hikmet’e ait olduğu değerlendirilen bir portrenin gizliliğini kaldırdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Nazım Hikmet’in çizdiği portredeki sır: Kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı
Yayınlanma:

Belgede, Nazım Hikmet’in imzası ve ünlü şairin “Davet” şiirinin yer aldığı bir çizim bulunuyor. MİT’in bilgi notunda, “Ünlü şair Nâzım Hikmet’e ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzayı taşıyan arşiv belgesi” ifadeleri yer aldı.

Belgenin ortaya çıkmasıyla birlikte, portrenin kime ait olduğu merak konusu oldu. Sosyal medyada, Nazım’ın çizimindeki kişinin Kemal Tahir, Balaban veya Orhan Kemal olabileceği yönünde tahminler yapıldı; ancak bu isimler doğru değildi.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet’ten İhsan Yılmaz’ın haberine göre, kültür arkeoloğu ve yazar Haluk Oral, portreyi büyük ihtimalle Rasih Güran olarak tespit etti. Rasih Güran (1912-1972), Nâzım Hikmet’in serbest bırakılmasında önemli rol oynamış, sosyalist hareketin önde gelen isimlerinden biri olan çevirmen ve yayıncıydı. Hapishanedeyken Nâzım’ı en çok ziyaret eden kişilerden biri olan Güran, Piraye ile Nâzım arasında haberleşmeyi sağlıyor ve yardım kampanyaları düzenleyerek şaire destek oluyordu.

Nazım Hikmet’in çizdiği portrede yer alan Davet şiirinin dizeleri ise şöyle:

"Dörtnala gelip Uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim...
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim...
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim...
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim."

Bu keşif, Nazım Hikmet’in hapishane döneminde yaşamış olduğu dostlukları ve destekçilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonu: Kayyum atandıAntalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonu: Kayyum atandıGündem
nazım hikmet portre
Günün Manşetleri
Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!
CHP'de neler oluyor?
Tek kullanımlık plastikler tarihe karışıyor
İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi
Bu şehirde sigara içmek tarih oluyor!
Nazım Hikmet’in çizdiği portredeki sır
Antalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon
Orman yangınları devam ediyor
73 ilde dev uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu
Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi
İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi