Nazım Hikmet’in çizdiği portredeki sır: Kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı

Belgede, Nazım Hikmet’in imzası ve ünlü şairin “Davet” şiirinin yer aldığı bir çizim bulunuyor. MİT’in bilgi notunda, “Ünlü şair Nâzım Hikmet’e ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzayı taşıyan arşiv belgesi” ifadeleri yer aldı.

Belgenin ortaya çıkmasıyla birlikte, portrenin kime ait olduğu merak konusu oldu. Sosyal medyada, Nazım’ın çizimindeki kişinin Kemal Tahir, Balaban veya Orhan Kemal olabileceği yönünde tahminler yapıldı; ancak bu isimler doğru değildi.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet’ten İhsan Yılmaz’ın haberine göre, kültür arkeoloğu ve yazar Haluk Oral, portreyi büyük ihtimalle Rasih Güran olarak tespit etti. Rasih Güran (1912-1972), Nâzım Hikmet’in serbest bırakılmasında önemli rol oynamış, sosyalist hareketin önde gelen isimlerinden biri olan çevirmen ve yayıncıydı. Hapishanedeyken Nâzım’ı en çok ziyaret eden kişilerden biri olan Güran, Piraye ile Nâzım arasında haberleşmeyi sağlıyor ve yardım kampanyaları düzenleyerek şaire destek oluyordu.

Nazım Hikmet’in çizdiği portrede yer alan Davet şiirinin dizeleri ise şöyle:

"Dörtnala gelip Uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim...

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim...

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim...

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim."

Bu keşif, Nazım Hikmet’in hapishane döneminde yaşamış olduğu dostlukları ve destekçilerini bir kez daha gözler önüne serdi.