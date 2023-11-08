Orta Çağın Garip Silahları! Bu Silahların Yakınında Olmak İstemezdiniz

Modern savaştan çok önce, aynı zırhlı atların üzerinde parlak zırhlı şövalyelerin gururu için ya da meydan muharebesinde savaştığı bir dönem vardı. Ancak bu şövalyelerin kullandığı silahlar sıradan bir kılıç ve kalkanın çok ötesine geçmişti. Burada, ortaçağ döneminde kullanılan ve yüzlerce yıla yayılan ve dünyanın dört bir yanına ulaşan on tuhaf ve ölümcül silah listeleniyor. Bu silahlar düzenli olarak kullanılmasa da, Orta Çağ savaşlarına ve o dönemde teknolojideki ilerlemelere ilginç bir pencere açıyor.

1. Silah Kalkanı

Silah kalkanı tam olarak adından da anlaşıldığı gibiydi; ortasında, namlu çevresinde gözlem noktası olarak küçük kare bir pencere bulunan, arkadan yüklemeli kibrit kilitli tabanca bulunan bir kalkandı. Kalkanın 1544-1547 yılları arasında VIII. Henry'nin kişisel koruması tarafından kullanıldığına inanılıyor.

Silah kalkanı, "düşmana ateş eden ve her türlü zırhı delen, içinde top bulunan birkaç yuvarlak kalkan ve kol parçası" olarak tanımlanıyor.

2. Yaylı Üçlü Hançer

Yaylı Üçlü Hançer ilk bakışta normal bir hançer gibi görünüyordu, ancak kullanıcı bir serbest bırakma düğmesine bastığında iki yaylı yan hançer ortaya çıktı ve tek hançer bir çeşit üç dişli mızrak haline geldi. O zamanlar, savaşçının birincil silahını kaybetmesi durumunda hançerler yan silah olarak kullanılıyordu. Bu nedenle, hançerlerin keskin kenarlara kıyasla son derece keskin noktaları vardı, bu da onu zırhı delebilecek bir bıçaklama silahı olarak daha etkili kılıyordu. Üçlü hançerin kullanışlılığı çok yönlülüğünden geliyordu; onu bıçaklamak için basit bir hançer olarak veya daha fazla hasar vermek için üç uçlu versiyonu olarak kullanılabilirdi. Diğer rakiplerin silahlarını ele geçirmede ve gösteri savaşında savuşturmada etkiliydi. Bu silah orta çağda Avrupa'daki eskrimciler tarafından kullanılıyordu çünkü gerçek bir savaş izlenemeyecek kadar pahalıydı.

3. Urumi

Urumi, çelik veya pirinçten yapılmış çok esnek, uzun bir kılıçtı ve genellikle metal bir kırbaç olarak görülüyordu. Çoğu zaman tek bir kabzaya tutturulmuş çok sayıda ince metal bıçaktan oluşuyordu, bazı durumlarda bir kılıçta 30'a kadar bıçak olabiliyordu. Silah, Mauryan İmparatorluğu'na kadar uzanan Hindistan'ın güney eyaletlerinden kaynaklandı. Rakip için ölümcül olmakla birlikte, kullanıcı için de çok tehlikeliydi. Ortaçağ Hindistan'ında yalnızca en iyi eğitimli Rajput savaşçıları Urumi ile pratik yapabiliyordu, çünkü mükemmel koordinasyon, konsantrasyon ve çeviklik gerektiriyordu. Kullanıcılara silahın momentumunu takip etmeleri ve kontrol etmeleri öğretilecekti ve teknikler arasında dönüşler ve diğer çevik hareketler de vardı. Bu dönüşler, silahı aynı anda birden fazla rakibe karşı savaşmaya uygun hale getirdi.

4. İnsan Yakalayıcı

İnsan yakalayıcı, ucunda tasmaya benzeyen iki başlı sivri uçlu, uzun saplı bir sırık koluydu. Tipik olarak bir biniciyi atından çıkarmak için kullanılıyordu ve kaptanı yaralamadığı için sıklıkla kraliyet mensuplarını fidye için yakalamak için kullanılıyordu. Kaptanın zırhının onları, insan yakalayıcının metal uçları nedeniyle yaralanmaya karşı koruması bekleniyordu. Ancak binici herhangi bir zırh giymiyorsa, sivri uçların iç halkasındaki sivri uçlardan dolayı bazı yaralar alabilir. Benzer bir silah olan sasumata Japonya'da bulundu. Daha çok mızraklı bir çataldı ama üzerinde dolgu malzemesi olabilirdi ve isyanlar gibi aşırı durumlarda bir kalabalık kontrolü biçimi olarak kullanıldı.

5. Kpinga

Kpinga, Afrika'daki Nubia'nın Azande kabilesinin savaşçıları tarafından kullanılan bir fırlatma bıçağıydı. Ayrıca "Hunga Munga" olarak da adlandırılan bıçağın, merkezden çıkıntı yapan ve şekil ve boyutları değişen üç bıçağı vardı. Bu silah genellikle savaşta savaşçının dikdörtgen Zande kalkanına bağlı sırtında taşınırdı. Bıçak ancak birkaç mızrak gevşetildikten ve mızrak kullanan kişi arkadaşlarını uyarmak için çağrıldıktan sonra fırlatılacaktı. Kpinga yalnızca profesyonel savaşçılara verilirdi ve gücün sembolü olarak kabul edilirdi. Evlendikten sonra Kpinga damattan gelinin ailesine hediye edilirdi.

6. Fener Kalkanı

Fener Kalkanı, tek bir kalkanın üzerinde birçok eşyayı barındırdığı için "İsviçre silah çakısı" olarak adlandırıldı. Kalkan şeklinde küçük bir kalkandı ve onu tanımlayan özelliği üzerine bir fener asılabilen bir kancaydı. Bu özellik, karanlıkta yapılan savaşlarda rakibi kör etmek için tasarlanmıştı. Fener kalkanının daha ayrıntılı örnekleri arasında eldivenler, sivri uçlar, kılıç bıçakları ve ayrıca fener için bir ışık kısıcı yer alabilir. 16. ve 17. yüzyıllardan kalma eskrim kılavuzları, kılıç ustalarının derslerine bir fener entegre etti ve onu savuşturmak ve kör etmek için kullandı. Genel olarak, fener kalkanının aslında hiçbir zaman savaşta kullanılmadığına, bunun yerine geceleri İtalyan şehir sokaklarında devriye gezmek için kullanıldığına inanılıyor.