Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen bu olay ve durumlardan kaçına aşinasınız? Osmanlı'da bilinmeyen 5 ilginç olay arasından kaçını biliyorsunuz? İşte sizler için derlediğimiz Osmanlı'da bilinmeyen 5 ilginç olay ve o olaylar hakkındaki bilgiler...

OSMANLI'DA BİLİNMEYEN 5 İLGİNÇ OLAY

Osmanlı'da bilinmeyen 5 ilginç olay

1. Osmanlı'nın ilk satın aldığı buharlı geminin adı "Svift" idi. Bu zat, "Gülliver Seyahatnameleri"nde yazan meşhur İngiliz yazardır.

2. Çadıri Osmanlıların ilk hanesi, ilk sarayı, ilk taht evidir. Osmanlı sarayı, pek muhteşem ve çok odalıydı. Hele havaya dayanıklılığı ve ihtişamıysa pek meşhurdu.

3. Osmanlı Devleti'nde şehzadeler, babalarıyla birlikte savaşa gittikleri vakit destek kuvvetlerini kumanda ediyorlardı.

4. İstanbul’daki Hürriyet abidesinin altı bir yer altı mescididir. Bu mescide abidenin kapısından giriş yapılır. Hürriyet şehitleri bu mescidin mihrap duvarının arkasında meftundur.

5. Osmanlı padişahları arasında gözlük kullanmış sadece bir kişi bulunuyor, o da son padişah Vahdettin’dir.