Putin'in dedesi bakın kim çıktı! Lenin ile bağlantısı...

Bugün Ekim Devrimi'ne öncülük eden, büyük devrimci Vladimir İlyiç Lenin’in 100. ölüm yıldönümü.

Dünya sosyalist hareketinin eşsiz kahramanı Lenin'in fikirleri, bugün bile emek mücadelesine yön veriyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus gazeteci Andrey Kondraşov’un ‘Putin’ isimli belgesel filmi için verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

Batılı emperyalistlerin kimi zaman 'Yeni Çar', kimi zaman ise 'diktatör' diye tasvir ettiği Rusya Devlet Başkanı Putin'in dedesi kimdi?

Yeni dünya düzeninin güçlü temsilcilerinden Rusya'nın Batı tarafından hazzedilmeyen lideri Putin'in hayatı bilinmeyenlerle dolu.

Putin’in anne tarafından olan dedesinin Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde savaştığı biliniyor.

Ekonomik ve askeri anlamda Rusya'yı dünya devlerinin arasına sokan ve çok kutuplu dünya sistemine öncülük eden Putin hakkında ilginç bir bilgi var.

Dedesi Spiridon Ivanovich Putin'in Sovyet liderler Lenin ve Stalin’in aşçısı olarak çalıştığını söyleyen Rus lider birçok kişiyi şaşırttı.

'DEDEM, LENİN İÇİN ÇALIŞTI'

Putin bir soru üzerine, “Dedem, (Sovyet liderlerin) Moskova yakınlarındaki sayfiye evlerinden birinde önce Lenin, sonra Stalin için çalıştı” dedi.

​Rus lider, dedesi ve başka akrabalarının Sovyetler Birliği döneminde baskı görüp sürgüne gönderilip gönderilmedikleri sorusu karşısındaysa şu yanıtı verdi:

“Görünen o ki bunun tam tersi olmuş. Akrabalarıma o dönemde değer verilmiş. Zira bu insanların (akrabaları), kendilerini yarı yolda bırakmayacağını anlamış olmalılar”