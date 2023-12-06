Sovyetler Birliği'nde Yer Alan Ülkeler

Sovyetler Birliği'nin 1922'de kurulması ile birlikte Avrupa'dan Asya'ya uzanan büyük bir toprak bütünlüğü oluşturdu. Bizde sizinle Sovyetler Birliği içinde yer alan ülkeleri paylaşmak istedik.

Sovyetler Birliği'nde Yer Alan Ülkeler
Sovyetler Birliği'nde Yer Alan Ülkeler
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Sovyetler Birliği dünyanın ilk komünist ülkesiydi. Rusya'da 1917'den 1921'e kadar süren bir iç savaşın ardından kuruldu. Sovyetler Birliği geniş bir bölgeyi kontrol ediyordu ve Soğuk Savaş olarak bilinen ve bazı anlarda dünyayı uçurumun eşiğine getiren bir çatışmada ABD ile rekabet ediyordu.

Sovyetler Birliği'nin tam adı "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği" veya SSCB "Sovyet" işçi konseylerinin adından gelmektedir ve kırmızı bayrağındaki orak ve çekiç sembolik olarak ülke işçilerinin emeğini temsil etmektedir. 

Sovyetler Birliği'nde Yer Alan Ülkeler

1922'de Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Kafkasya ülkelerinin bir konfederasyonu olarak kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), sonunda 15 cumhuriyete ve dünya çapında bir süper güce ulaştı. 11 saat dilimine yayılan geniş ülkede yaklaşık 130 etnik grup yaşıyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yer alan ülkeler:

  1. Rusya
  2. Ukrayna
  3. Belarus
  4. Moldova
  5. Kazakistan
  6. Estonya
  7. Litvanya
  8. Letonya
  9. Kırgızistan
  10. Tacikistan
  11. Türkmenistan
  12. Özbekistan
  13. Ermenistan
  14. Gürcistan
  15. Azerbaycan
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