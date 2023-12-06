Sovyetler Birliği dünyanın ilk komünist ülkesiydi. Rusya'da 1917'den 1921'e kadar süren bir iç savaşın ardından kuruldu. Sovyetler Birliği geniş bir bölgeyi kontrol ediyordu ve Soğuk Savaş olarak bilinen ve bazı anlarda dünyayı uçurumun eşiğine getiren bir çatışmada ABD ile rekabet ediyordu.

Sovyetler Birliği'nin tam adı "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği" veya SSCB "Sovyet" işçi konseylerinin adından gelmektedir ve kırmızı bayrağındaki orak ve çekiç sembolik olarak ülke işçilerinin emeğini temsil etmektedir.

Sovyetler Birliği'nde Yer Alan Ülkeler

1922'de Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Kafkasya ülkelerinin bir konfederasyonu olarak kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), sonunda 15 cumhuriyete ve dünya çapında bir süper güce ulaştı. 11 saat dilimine yayılan geniş ülkede yaklaşık 130 etnik grup yaşıyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yer alan ülkeler: