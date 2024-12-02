Tarihi değiştiren alfabe! Suriye'de bulundu

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Prof. Dr. Glenn Schwartz, bu keşfin alfabenin kökenine dair bilinenleri değiştirebileceğini belirtti. Radyokarbon testleri, yazıların Mısır’daki ilk alfabelerden yaklaşık 500 yıl daha eski olduğunu ortaya koydu.

Kil silindirlerdeki yazıların henüz çözülemediği, ancak mezardaki nesnelerin sahipleri ya da kökenleri hakkında önemli ipuçları içerebileceği düşünülüyor.