Tarihi değiştiren alfabe! Suriye'de bulundu

Suriye'deki Umm-el Marra antik mezarlarında, M.Ö. 2400 yılına tarihlenen ve bilinen en eski alfabe yazılarını içeren kil silindirler keşfedildi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Tarihi değiştiren alfabe! Suriye'de bulundu
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Johns Hopkins Üniversitesi’nden Prof. Dr. Glenn Schwartz, bu keşfin alfabenin kökenine dair bilinenleri değiştirebileceğini belirtti. Radyokarbon testleri, yazıların Mısır’daki ilk alfabelerden yaklaşık 500 yıl daha eski olduğunu ortaya koydu.

Kil silindirlerdeki yazıların henüz çözülemediği, ancak mezardaki nesnelerin sahipleri ya da kökenleri hakkında önemli ipuçları içerebileceği düşünülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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