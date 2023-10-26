Tarihin En Trajik Hırsızlıkları!

Tarih boyunca değerli eserlerin çalınması halkın hayal gücünü cezbetmiş, ortak mirasımızın parçalarına sahip olmak isteyenlerin cüretkarlığını ve kurnazlığını ortaya çıkarmıştır. Bu eser hırsızlıkları dünyayı değerli hazinelerden mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda kültürel miras ve geçmişe dair anlayışımız üzerinde de kalıcı bir etki bıraktı. İrlanda Kraliyet Mücevherlerinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasından Bağdat Müzesi'nin tartışmalı yağmalanmasına kadar bu 10 trajik hırsızlık, tarihi mirasımızı korumada karşılaştığımız zorlukların ikonik örnekleri haline geldi. Bu dikkat çekici soygunların ardındaki hikayeleri ve bunların sanat ve arkeoloji dünyasında yarattığı en trajik hırsızlıklar...

1. İrlanda Kraliyet Mücevherlerinin Hırsızlığının Gizemi

Polisin tüm çabalarına rağmen hiç kimse hırsızlıkla suçlanmadı ve mücevherler asla bulunamadı. Yıllar boyunca kimin sorumlu olabileceğine dair birçok teori ve söylenti olmasına rağmen, dava bugüne kadar çözülemedi. İrlanda Kraliyet Mücevherlerinin çalınması, o dönemde İrlanda'nın kontrolünü elinde bulunduran İngiliz hükümeti için büyük bir utanç kaynağıydı. Bu, İngiliz yönetiminden daha fazla özerklik ve bağımsızlık isteyen İrlanda halkı arasında artan huzursuzluğun ve memnuniyetsizliğin bir sembolü olarak görülüyordu.

2. Anavatanından Yağmalanan Rosetta Taşı

Rosetta Taşı, dünyadaki en eski yazı biçimlerinden biri olan hiyerogliflerin çözülmesinde kritik rol oynayan eski bir Mısır eseridir. 1799 yılında Napolyon'un Mısır seferi sırasında Nil Deltası'nda Fransız askerleri tarafından keşfedilmiş ve büyük sansasyon yaratmıştı. 1801'de Napolyon'un yenilgisinden sonra İngilizler, İskenderiye Antlaşması'nın bir parçası olarak Rosetta Taşı'nın kontrolünü ele geçirdi. Eser Mısır'dan Londra'daki British Museum'a getirildi ve o zamandan beri burada halka açık olarak sergileniyor.

3. Mona Lisa'nın Şaşırtıcı Derecede Basit Eser Hırsızlığı

Mona Lisa'nın 21 Ağustos 1911'de Paris'teki Louvre'dan çalınması, tarihin en ünlü sanat soygunlarından biridir. Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yarattığı tablo, dünyanın en değerli ve ünlü sanat eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hırsızlığın olduğu gün, Louvre'da tamirci olarak çalışan İtalyan göçmen Vincenzo Peruggia adında bir adam, iş kıyafetleriyle müzeye girdi ve bulunduğu oda boşalınca tabloyu vitrinden çıkardı. Daha sonra tabloyu önlüğünün altına sakladı ve müzeden çıktı.

Bu hırsızlık dünya çapında sansasyon yarattı. Fransız polisi büyük bir insan avı başlattı ancak tablo iki yıldan fazla bir süre kayıp kaldı. Peruggia onu dairesine götürdü ve bir kutuda sakladı. İki yıl geçti ve onu İtalya'ya götürürken hâlâ yakalanamadı. Ancak sabırsızlandı ve 1913'te Peruggia, tabloyu İtalya'nın Floransa kentindeki bir galeri sahibine satmaya çalışırken nihayet yakalandı. Kısa sürede tutuklandı ve tablo büyük bir tantanayla Louvre'a iade edildi.

Peruggia, Mona Lisa'nın ait olduğunu düşündüğü İtalya'ya iade edilmesi gerektiğine inanarak tabloyu vatanseverlik duygusuyla çaldığını iddia etti. Bu suçundan dolayı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mona Lisa'nın çalınması sanat hırsızlığı konusunu kamuoyunun gündemine taşıdı.

4. Bağdat Müzesi'nin Trajik Yağmalanması

Savaş, müzelerde saklanan değerli emanetler için her zaman bir tehdittir. Irak Ulusal Müzesi olarak da bilinen Bağdat Müzesi'nin yağmalanması, Nisan 2003'te ABD öncülüğündeki Irak işgali sırasında gerçekleşti. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan müze, antik heykeller, el yazmaları ve diğer arkeolojik hazineler de dahil olmak üzere Mezopotamya uygarlığına ait dünyanın en önemli tarihi ve kültürel eserlerinden bazılarını içeriyordu.

Yağma, şiddetli çatışmaların ardından 10 Nisan 2003'te başladı ve birkaç gün sürdü; bu süre zarfında 15.000'den fazla eser çalındı ​​veya rastgele yağmacılar tarafından yok edildi. Hırsızlar, en değerli ve kolay taşınabilen eşyaları hedef alarak, geride taşınması zor, daha büyük ve ağır parçalar bıraktı.

5. Marlborough Elması İz Bırakmadan Kayboldu

Hırsızlık Chicago mafyasının kötü şöhretli bir üyesi olan Joseph Scalise tarafından yürütülüyordu. 11 Eylül 1980'de Scalise, bir meslektaşıyla birlikte güpegündüz 3,6 milyon dolarlık bir mücevher soygunu gerçekleştirdi. İkili, Londra'nın kalabalık ve zengin Knightsbridge bölgesindeki Graff'ın mücevher mağazasına girdi ve diğer birçok pahalı mücevherle birlikte 45 karatlık Marlborough elmasını hızla çaldı. Hırsızlığın tamamı sadece bir dakika sürdü.

6. Yeniden Elgin: Eski Yaz Sarayının Yağmalanması

Yuanmingyuan olarak da bilinen Eski Yaz Sarayı'nın yağmalanması, insanlık tarihindeki en kötü şöhretli kültürel yıkım vakalarından biridir. Eski Yaz Sarayı, Pekin, Çin'in eteklerinde bulunan geniş bir saraylar, bahçeler ve tapınaklar kompleksiydi. 18. yüzyılda Qing Hanedanı imparatorları tarafından inşa edilmiş ve Çin mimarisi ve peyzaj tasarımının bir başyapıtı, Doğu kültürünün gerçek bir simgesi olarak kabul edilmiştir.

Ancak 1860 yılında İkinci Afyon Savaşı sırasında İngiliz ve Fransız birlikleri Pekin'i işgal etti ve Eski Yaz Sarayı'nı yağmalayıp yaktı. Saldırı, çok sayıda Batılı diplomatın Çinli yetkililer tarafından öldürülmesine misilleme olarak yapıldı. Kitlesel yağma emrini, Yunanistan'dan “Elgin Mermerleri”nin yağmalasından sorumlu olan Lord Elgin'in oğlu, Elgin'in 8. Kontu James Bruce verdi. İngiliz birlikleri binaların çoğunu yıktı, bahçeleri yaktı ve sanat eserleri, heykeller ve değerli eserler de dahil olmak üzere sayısız hazineyi çaldı.

Bu kötü şöhretli olay, Çin kültürüne yıkıcı bir darbe indirdi ve birçok Çinli arasında öfke ve kızgınlık kaynağı olmaya devam ediyor. Sarayın yıkılması ve hazinelerinin çalınması, Batı emperyalizminin ve Çin'in yabancı güçler tarafından sömürülmesinin sembolü olarak görüldü. Çalınan eserlerin çoğu hiçbir zaman Çin'e iade edilmedi.

7. Babil'de Süleyman Tapınağı'nın Yağmalanması

Güçlü Babilliler antik dünyanın müthiş bir gücüydü. Mezopotamya'da hüküm sürmüşler ve birçok kültürü kendi hakimiyetlerine tabi tutmuşlardır. Ancak bu kültürlerden bazıları isyan etmeyi seçti. İsrail'in Yahuda Krallığı MÖ 601 ile 586 yılları arasında isyan çıkardı, ancak sonuçta galip gelemedi. Bu isyan, MÖ 587'de Kudüs'e girerek Babil'in zaferiyle sonuçlandı, onu tamamen yok etti ve ünlü Süleyman Tapınağı'nı yağmaladı. Ayrıca Yahuda Krallığı'nın tamamen fethinin bir parçası olarak Kudüs'teki Yahudi nüfusunu Babil'e sürdüler.

Süleyman Tapınağı, Yahudi halkı için önemli bir dini ve kültürel mekandı ve yıkımı, tarihlerinde önemli bir olaydı. Sürgünleri, Perslerin Babil'i fethetmesine ve Yahudilerin Kudüs'e dönüp tapınaklarını yeniden inşa etmelerine izin vermesine kadar onlarca yıl sürdü. Geleneksel anlatıma göre Babilliler tapınağı yağmalarken pek çok paha biçilmez eser ve kutsal emaneti de yağmaladılar. Bunların arasında, On Emir'in bulunduğu yaldızlı sandık olan efsanevi Ahit Sandığı da vardı.