Tarihin ilk ayakkabı izleri bulundu! O coğrafya düşündüğümüzden daha modern bir yaşama sahip olabilir!

Ayakkabı modası ne zaman çıktı şuan için bir tarih veremesek de arkeologların yapmış olduğu, fosil izleri ve izleri üzerine yapılan çalışma olan teknolojisi ile, şuan ki gibi modern bir ayakkabı olmasa da bir tür ayak örtüsü giyen insanlar tarafından yapılan ayak izlerine rastladı.

GÜNEY AFRİKA AYAK İZLERİ

Güney Afrika'daki Cape güney sahili iknoloji projesinden araştırma ekibi, bu araştırmaların basit olmadığını vurguladı. 15 yıl içinde Cape kıyısı boyunca 350'den fazla fosil omurgalı ayak izleri tespit ettiklerini söyledi. Bu izler arasında, ayak parmak izlerinden de anlaşılacağı üzere, çıplak ayakla yürüyen veya koşan insanlar tarafından yapılmış bir dizi iz de yer alıyor. Ancak aynı zamanda iyi korunmuş gibi görünen ve hiçbir ayak parmağı izi içermeyen benzer yolların da farkına vardılar.

Bu ayak izleri ilgili araştırmayı yürütürken; o zamanda insanların, dikiş için kullanılabilecek kemik aletleri yapma teknolojisine ne zaman ve nerede sahip olduklarına dahil fikir edinebilmek için dünyanın dört bir yanında incelemelerde bulundular.

Ayakkabı teknolojisini araştıran arkeologların buldukları izler, arkeologları 70.000 ile 150.000 yıl öncesine kadar götürdü.

Afrika'da yapılan bu keşifler antik çağlarda Afrika halkının, o zamana göre üst düzey yaşadıklarını ve teknolojik aletleri çok iyi kullandıklarını gösteriyor.

Bu araştırmadan çıkan bariz bir soru, atalarımızın o zamana kadar yalınayak hayatta kalmalarına rağmen neden ayakkabı üretmeyi tercih ettikleridir.