Tarihte Doğa Olaylarının Anlamı!

Antik çağlarda bilim bu kadar gelişmemişken doğa olaylarının neredeyse hepsinin tanrılar tarafından ceza olarak veya ödül olarak gerçekleştirildiğine inanılırdı. Doğa olayları antik çağlarda kimi imparatorları tahttan alırken kimi insanları başa geçirmiştir. Tarihte gerçekleşmiş doğa olayları ve devamında gerçekleşen olayları derledik ve sizinle paylaşmak istedik.

1. M.Ö. 22 Ekim 2134: Güneş Tutulması Hsi ve Ho'nun Sonu Anlamına Gelir

Tutulmanın en eski kayıtlarından biri, "Güneş ve Ay'ın uyumlu bir şekilde buluşmadığı" bir günü anlatan eski Çin belgesi Shu Ching'de (Tarih Kitabı) bulunmaktadır. Tarihçiler bunun MÖ 22 Ekim 2134'teki güneş tutulmasına bir gönderme olduğuna inanıyor. Efsane, Hsi ve Ho adlı iki kraliyet gökbilimcisinin sarhoş olmak için görevlerinden kaçtığını anlatıyor. Sonuç olarak olayı tahmin edemediler ve imparator tarafından başları kesildi.

2. MÖ 28 Mayıs 585: Güneş Tutulması Lidyalılar ve Medler Arasında Ateşkese İlham Kaynağı Oldu

Antik Yunan tarihçisi Herodot'a göre, tam güneş tutulması, beş yıldır Anadolu'yu ele geçirmek için savaşan iki halk, Lidyalılar ve Medler arasında beklenmedik bir ateşkese yol açmıştı. Tutulma Muharebesi olarak da bilinen Halys Muharebesi sırasında, güneş ayın arkasında kaybolunca gökyüzü bir anda karardı. Açıklanamayan bu olayı, tanrıların çatışmanın sona ermesini istediğinin bir işareti olarak yorumlayan askerler, silahlarını bıraktılar ve ateşkes için pazarlık yaptılar.

3. 27 Ağustos 413: Ay Tutulması ve Batıl İnançlar Atina İçin Ölümcül Oldu

Atina ile Sparta arasında onlarca yıldır süren Pelopones Savaşı'nın zirvesinde, Atinalı askerler kendilerini Siraküzalıları Sicilya'dan kovmak için kaybedilen bir savaşın ortasında buldular. Komutanları Nicias geçici olarak geri çekilme emrini verdi. Ancak birlikler eve doğru yola çıkmaya hazırlanırken, bir ay tutulması meydana geldi ve batıl inançları oldukça yüksek olan Nicias'ın ayrılışı ertelemesine neden oldu. Siraküzalılar gecikmeden yararlanarak başka bir saldırı düzenlediler, Atinalıları alt ettiler ve Akdeniz'deki kalelerini zayıflattılar. Birçok tarihçiye göre Sicilya'daki yenilgi, Atina egemenliğinin sonunun başlangıcı oldu.

4. 5 Mayıs 840: Güneş Tutulması Dindar Louis'i Ölümüne Korkuttu

Şarlman'ın üçüncü oğlu Dindar Louis, babası 1814'te öldüğünde geniş bir imparatorluğu miras aldı. Onun hükümdarlığı hanedan krizleri ve oğulları arasındaki şiddetli rekabetle damgasını vurdu. Günahlarının kefaretini ödeyerek lakabını kazanan son derece dindar bir adam olan Louis'in, güneş tutulmasına tanık olduktan sonra Tanrı'nın yaklaşan bir cezasından korktuğu bildirildi. Efsaneye göre, kısa bir süre sonra korkudan öldü ve parçalanmış krallığını, tarihi Verdun Antlaşması ile sona eren bir iç savaşa sürükledi.

5. 29 Şubat 1504: Ay tutulması Kristof Kolomb'u Açlıktan Kurtardı

Christopher Columbus, San Salvador'a yaptığı önemli inişten on iki yıl sonra, Orta Amerika kıyılarını keşfederken, tahta kurtları gemisine saldırarak sızıntılara neden oldu ve onu Jamaika'da acil bir şekilde durmak zorunda bıraktı. O ve ekibi orada yardım bekleyerek bir yıldan fazla zaman geçirdi. Adanın Yerli halkı, adamları memnuniyetle karşıladı, onlara yiyecek ve barınak teklif etti, ancak Columbus'un mürettebatından bazıları onlardan çalmaya başlayınca malzemelerini kestiler. Ev sahiplerini etkilemek ve desteklerini yeniden kazanmak umuduyla Columbus, yanında getirdiği almanağa başvurdu ve yaklaşan tam ay tutulması hakkında bilgi aldı. Jamaikalılara, yardım sağlayamadıkları için tanrıların kendilerinden memnun olmadığını ve bunu onaylamadıklarını ayı kanlı kırmızı bir renge çevirerek göstereceklerini söyledi. Tutulma zamanında gerçekleşti ve şaşkınlığa uğrayan Jamaikalılar, Columbus ve mürettebatını beslemeye devam edeceklerine söz verdiler.

6. 7 Ağustos 1869: Güneş Tutulması Bilim Adamları ve Yerli Alaskalılar Arasında Barışı Sağladı

Tanınmış bir gökbilimci ve kaşif olan George Davidson, 1869'da Chilkat Vadisi'ne bilimsel bir keşif gezisine çıktığında, Alaska'nın (o zamanlar nispeten keşfedilmemiş bir bölge) çeşitli bölgelerinde araştırma yapmıştı. Bununla birlikte, yerel Chilkat Kızılderililerinin Amerikan provokasyonlarından dolayı öfkelenmişti ve onu kollarını açmak yerine silahlar ve mızraklarla karşılayabilirdi. 6 Ağustos'taki gergin ilk toplantı sırasında Davidson, Chilkat'a özellikle ertesi gün tam güneş tutulmasını gözlemleme konusunda endişeli olduğunu söyleyerek, tamamen bilimsel nedenlerle geldiğini açıkladı. Tam da bunun üzerine, ay güneşi gölgede bırakırken Chilkat Vadisi'nde gökyüzü karardı. Görünüşe göre bu korkutucu gösteriden dehşete düşen (bazıları tutulmaya Davidson'un sebep olduğuna inanmış olabilir) Chilkat, bilim adamlarını görevlerinin geri kalanında yalnız bırakarak ormana kaçtı. Bazı tarihçiler gökbilimcinin tahmininin tüm ekibi saldırıdan kurtarmış olabileceğine inanıyor.