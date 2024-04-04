Teori Dergisi'nden “21. Yüzyılda Terör ve Dünya” Çalıştayı
Teori Dergisi, 6 Nisan Cumartesi günü 21. Yüzyılda Terör ve Dünya başlıklı çalıştay düzenliyor. Akademisyen, diplomat ve gazetecilerin katılacağı programda terör olgusu uluslararası ilişkiler ve ulusal güvenlik yönünden ele alınacak.
Teori dergisinin youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak program 6 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’da gerçekleştirecek.
Programda şu isimler konuşma yapacak:
Prof. Dr Fahri Erenel (İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Ivan Sirayeu (Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı -Güvenlik Uzmanı)
Prof. Dr. Lemara Selendili (Kırım Cumhuriyeti Cumhur Başkanlığı altındaki Kırım Tatar halkı Şurasının Koordinatörü)
Doç Dr. Aleksander Sotniçenko (Rus Evi ankara Başkanı)
Berke Mustafa Berkil (Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Birinci Sekreteri)
Tevfik Kadan (Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü)
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