Park halindeki otomobil alev aldı!

Olay, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Park halindeki otomobil bir anda alevler içinde kaldı.

Park halindeki otomobil alev aldı!
Editör: Yağmur Biçen

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sularında Kızıltepe mevkiinde park halindeki markası ve plakası belirlenemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Mardin # mardin # Kızıltepe # otomobil
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