Yozgat'taki "Kral Kızı" hamamı turistlere açılıyor

Antik Roma döneminden kalan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan "Kral Kızı" Basilica Therma'nın çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

2022 yılında başlanan çevre düzenleme çalışmaları mimarisi ve tarihi ile göz dolduran antik hamamı tarihseverlerle buluşturacak.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yer alan Kral Kızı 50 derece sıcaklıkta ve tam 2 bin yıldır akan termal suyu ile Müze Müdürlüğünün gözetiminde düzenlendi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Hamamda çevre düzenleme çalışması başlatılmıştı. İnşallah 15 Ağustos'ta tamamlayıp turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Roma hamamının Sarıkaya'ya, Yozgat'a ve ülkemize artı değer katacağını düşünüyoruz. Tarihseverleri, doğaseverleri Türkiye'nin tam ortasına, Yozgat'a bekliyoruz.

Vali Polat çalışma sonucunda antik hamama karşılama merkezi, yerel ürün marketi, kafeterya ve fotoğraf alanlarının eklendiğini söyledi.