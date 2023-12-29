1 Ocak'ta Nereler Kapalı? 1 Ocak Resmi Tatil Mi?

Yılbaşı gecesi pazara denk geliyor ve yeni yılın ilk günü pazartesi başlıyor. Herkesin merak ettiği soru ise pazartesi günü okullar hastaneler, devlet kurumlarının açık olup olmadığı. Peki pazartesi günü nereler kapalı olacak?

1 Ocak 2024 Resmi Tatil Mi?

Türkiye ve dünya genelinde 1 Ocak günü resmi tatil ilan edildi. Bu doğrultuda da bankalar, okullar, PTT’ler, noterler ve kargolar kapalı olacaklar. Hastanelerin acil servisleri hizmet verirken nöbetçi eczaneler açık olacak. 2 Ocak 2024 Salı gününden itibaren tüm resmi kurumlar normal çalışma saatlerine geri dönecekler.

1 Ocak günü bankalar kapalı olacağı için para aktarma işlemleri FAST ya da havale ile yapılabilecek.