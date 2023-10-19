Çöpe Atmadan Önce İki Kere Düşünün! Meğerse Altın Değerindeymiş!

Evde bozulan ve artık kullanmadığımız ne varsa hemen gözden çıkarır ya çöpe atar ya da hurdacıya veririz. Ama artık iki kere düşünmemiz gerekecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, saç kurutma makinesi, elektrikli küçük ev aletleri, kumanda ve ses sistemi gibi cihazlardaki bulunan ana kart meğerse altın değerindeymiş.

HURDACILAR GRAMINI 1650 TL'YE SATIYOR

Bu cihazlarda bulunan ana kartının gramını hurdacılar 1650 TL'ye satıyor. Özellikle hurdacılar tarafından toplanan ve parçaları ayrı ayrı satılarak yüksek gelir sağlayan elektronik eşyalardaki bu ana kartları evde çıkarmak pek mümkün değil. Fakat her şehirde bulunan ana kart geri dönüşüm firmalarına ulaşarak ana kartları oraya ulaştırmak mümkün.