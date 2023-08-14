Doğal dili programlama koduna çeviren yapay zeka: Codex



OpenAI, doğal dil programlamayı kodlara çevirebilen bir yapay zeka sistemi olan Codex'i duyurdu. Bu yenilikçi teknoloji, geliştiriciler için büyük bir adım niteliğinde ve şimdilik ücretsiz bir API olarak sunulmaktadır.

Codex: Doğal Dili Kodlamaya Dönüştürme

Codex, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka sistemidir ve doğal dilde yazılmış ifadeleri programlama kodlarına çevirebilme yeteneğine sahiptir. Bu teknoloji, OpenAI'nin daha önceki ürünlerinin bir devamı niteliğindedir ve Microsoft'un GitHub kod deposundaki Copilot aracının üzerine inşa edilmiştir. Codex, kullanıcıların İngilizce cümlelerini alır ve bunları çalıştırılabilir kod parçalarına dönüştürür. Bu sayede, geliştiricilerin kod yazarken karşılaştığı zorlukları aşmalarına yardımcı olur.

Kolay ve Etkili Kod Oluşturma

Codex, özellikle geliştiriciler için büyük kolaylık sağlar. Örneğin, bir geliştirici web sayfası oluşturmak istediğinde, sadece İngilizce olarak hangi özellikleri istediğini ifade eder. Codex, bu ifadeleri anlayarak hangi programlama diliyle (örneğin JavaScript veya Python) kod üretmesi gerektiğine karar verir. Böylece, geliştirici karmaşık kod yazma süreçlerini daha anlaşılır ve hızlı bir şekilde tamamlayabilir.

OpenAI ve Codex

OpenAI'nin Codex'i geliştirirken temel aldığı teknoloji, dil oluşturma modelidir. Bu model, yazılı metni anlamak ve analiz etmek için kullanılır. Codex, yazılı metni doğru bir şekilde çözümleyerek, geliştiricilere çalıştırılabilir kod üretme konusunda yardımcı olur. Ancak, bazı eleştirilere neden olmuş bir yönü de bulunmaktadır.

Eleştirilere Yanıt

Özellikle, OpenAI'nin GitHub kod deposu üzerinden programlama kodları üretmesi, bazı tartışmalara yol açmıştır. Çünkü bu durum, kod sahiplerinin OpenAI'nin teknolojisini kendi amaçları doğrultusunda kullanabileceği endişelerini beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte, OpenAI duyuru sayfasında Codex için başlatılan özel beta sürümüne ve geliştiricileri denemeye davet ettiğine dikkat çekmektedir.

Kullanım Alanları ve Gelecekteki Potansiyel

Codex, genel amaçlı bir programlama aracı olarak kullanılabilecek potansiyele sahiptir. Web geliştirme, yazılım tasarımı, veri analizi gibi birçok farklı alanda geliştiricilere yardımcı olabilir. Gelecekte, daha fazla dil ve programlama dili desteği eklenerek, Codex'in kullanım alanları daha da genişleyebilir.