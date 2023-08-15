En iyi yalan atan burçlar! Sözleriyle aldatmada bir numaralar

Astroloji listesinde yer alan en iyi yalancı burçlar FBI ve CIA ajanlarını bile korkuttu. Yalan söylemede ustalaşan bu burçlar konusunda Astrologlar bile uyarıda bulunuyor. Yalan adeta dillerine pelensk olan bu burçlar karşılıklı ilişkide de tehlike arz ediyor.

En iyi yalancı burçlar listesinde zirveyi taşıyan 3 burcu sizler için bir araya getirdik. Onlarla konuşurken onlara inanmadan 2 defa düşünün.

EN İYİ YALAN ATAN BURÇLAR!

İKİZLER BURCU

Yalan atmada ustaların ustası olan İkizler burçlarını dikkatli dinlerseniz her laflarının yalan dolu olduğunu anlarsınız. İkizler burcu yalan söylediklerini asla kabul etmezler. Bu yüzden onlara yalancı olduklarını inandırmak yerine onlardan uzaklaşın yeter.

BAŞAK BURCU

Yalancılar listesinde ikinci sırada yer alan Başak burcu, hayattaki gerçeklik titizliklerini yalanlarına da yansıtırlar. Başak burçları adeta hastalık gibi iki kelimelerinden biri yalandır. Çünkü her ortamda kendilerini bilgili göstermeye çalışıyor.

BALIK BURCU

En masum ve hayalperest burç olarak geçen Balık burçları, sürekli hayal kurmaktan gerçekliği kaybederek sürekli yalan söyler. Yaşamadıklarını yaşamış gibi anlatmada hikayelendirmede ustadır ancak bunlar külleyen yalandır. Bu yalanlara bir süre sonra kendisi de inanır.