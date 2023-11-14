Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? Dizi Nerede Çekiliyor?

Pek çok izleyicinin ilk bölümünü çok beğendiği Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? Dizinin çekimleri nerede yapılmakta? Sizler için tüm detayları yazdık!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi Konusu Ne?

TRT 1'de yayınlanan bir Türk tarihi dizisi olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 12. yüzyılda yaşamış ve Kudüs'ü Haçlılardan geri alan Selahaddin Eyyubi'nin hayatını anlatıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi Konusu Ne sorusunun cevabı diziyi merakla bekleyen izleyiciler tarafından heyecanla beklenmekte.

Dizi, Selahaddin Eyyubi'nin çocukluğundan başlayarak, onun Mısır'ı fethi, Haçlılarla mücadelesi ve Kudüs'ün fethi gibi önemli olayları konu alıyor. Dizi, Selahaddin Eyyubi'nin askeri ve siyasi başarılarının yanı sıra, onun insanî yönüne de odaklanıyor. Dizinin başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer yer alıyor. Dizi, 13 Kasım 2023'te ilk bölümüyle yayınlanmaya başladı. Dizinin yapımcılığını Erol Avcı üstlenirken, senaryosunu Mustafa Burak Doğu kaleme alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca yapıyor. Dizinin ilk bölümü, TRT 1'de yayınlandığı akşam büyük ilgi gördü. Dizi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almakta:

Uğur Güneş (Selahaddin Eyyubi)

Dilin Döğer (Süreyya)

Mehmet Ali Nuroğlu (İbn-i Sina)

Kaan Çakır (Richard Aslan Yürekli)

Erdinç Gülener (Baldwin IV)

Tuvana Türkay (Aliya)

Ekin Türkmen (Tuğrul Bey)

Gökçe Akyıldız (Ayşe Hatun)

Sezgin Erdemir (Aziz)

Ece Özdikici (Emine Hatun)

Seda Yıldız (Zeynep Hatun)

Dizi Nerede Çekiliyor?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekiliyor. Çekimler, yaklaşık 60 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen bir platoda gerçekleştiriliyor. Platoda, Kudüs'ün 12. yüzyıldaki hali yeniden inşa edildi. Dizinin çekimleri, 2023 yılının Mayıs ayında başladı ve 2024 yılının ortalarında tamamlanması planlanıyor.

Dizideki Önemli Karakterlerin İfade Ettikleri Nedir?

Selahaddin Eyyubi: Mısır'ı fetheden ve Haçlılarla mücadele eden büyük komutan.

Süreyya: Selahaddin Eyyubi'nin eşi ve en yakın danışmanı.

İbn-i Sina: Ünlü tıp alimi ve filozof.

Richard Aslan Yürekli: Selahaddin Eyyubi'nin en büyük rakibi olan Haçlı Kralı.

Baldwin IV: Kudüs Kralı ve Haçlılarla Müslümanlar arasındaki mücadelenin merkezinde yer alan önemli bir figür.