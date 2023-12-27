O İlin İsmi 'Atatürk' Oldu! Türkiye Haritası Yeniden Yazıldı...

Türkiye haritasını hiç böyle görmediniz! Gelişen teknolojiyle birlikte yaşantımıza her geçen gün yeni ve şaşırtıcı şeyler sunan yapay zeka bu kez Türkiye'deki illeri yeniden isimlendirdi.

Gelin, yapay zekanın isimlendirdiği Türkiye haritasını yakından inceleyelim.

Yapay zekanın isimlendirdiği Türkiye haritasında Ankara ilinin adı 'Atatürk' olarak değiştirilmesi dikkat çekti. Ankara'nın Türkiye'nin başkenti oluşu burada referans teşkil ediyor olabilir.

Konya'ya 'Türkistan' Adını Verdi

Malatya'nın 'Kayısı', Kars'ın ise 'Karpaşa' olması dikkat çekti. Yapay zeka bunun yanı sıra Konya'ya ise 'Türkistan' adını verdi.

Eskişehir 'Modern', Sivas'a ise 'Şehriye' ismi verildi.

İşte yapay zekanın yeniden isimlendirdiği Türkiye haritası...