O Ülke Harıl Harıl İşçi Arıyor! Kapılarını Sonuna Kadar Açtı 103 Bin TL'ye 85 Bin İşçi

Koronavirüs en çok o ülkeyi vurdu! İşçi sayısı azalan ülke 103 bin TL'ye harı harıl işçi aradığını duyurdu. Şartlarını açıklayan ülkeye halen kimse başvuruna bulunmadı.

O Ülke Harıl Harıl İşçi Arıyor! Kapılarını Sonuna Kadar Açtı 103 Bin TL'ye 85 Bin İşçi
O Ülke Harıl Harıl İşçi Arıyor! Kapılarını Sonuna Kadar Açtı 103 Bin TL'ye 85 Bin İşçi
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Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre işçi bulamıyor. Harı harıl işçi arayan İsviçre şirketleri internet üzerinden kalifiyeli işçi aradığını belirten paylaşımlarda bulundu. Koranavirüs sonrası işçi sayısı azalan İsviçre, 103 bin TL'ye kadar maaş verecek!

Kapılarını Sonuna Kadar Açtı 103 Bin TL'ye 85 Bin İşçi

85 bin işçiye ihtiyacı olan İsviçre diğer ülkelerden işçi alacak. Tarihsel kalelerden hastanelerde çalışacak kalifiye elemanlar aranıyor. İsviçre'nin bu adımı, işgücü piyasasındaki açığı kapatmak için atıldı. Hasta ve yaşlı bakımında azalan doktor sayısı nedeniyle hemşire ve doktor ilanında bulundu. 

Rusya ve Ukrayna savaşından kaçanlar bile İsviçre'ye fayda sağlamadı. Açık kapanmadı İsviçre adeta zor durumda olduğunu belirtti. Yetkililer kalifiye elemanlar için duyurular paylaştı. 

İsviçre işçi alımı

Peki İsviçre İşçi Alımı İçin Ne İstiyor? 

İyi derece de İngilizce bilinmesi lazım. İş konusunda en az  1 veya 2 yıl deneyim. 

Devlet desteği almadan geçinecek kişiler olması lazım. 

İkamet için bir eve yerleşmesi  gerekiyor. 

İsviçre çalışanlar için en az 103 bin TL maaş bütçesi açıldı. Asgari ücreti saatlik hesaplayan ülkede bir saatte 4 bin TL kazanıldığı ortaya çıktı. 

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# isviçre # işçi
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