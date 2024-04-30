Şakaydı gerçek oldu! İdrar lekeli pantolonun fiyatı dudak uçuklattı

Bir komedi skecinde yer alan fikir gerçek oldu. Şaka gibi pantolon, önündeki idrar lekesiyle dikkat çekti. İdrar lekeli pantolonun fiyatı ise dudak uçuklattı.

Şakaydı gerçek oldu! İdrar lekeli pantolonun fiyatı dudak uçuklattı
Editör: Uğur Çam
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Tim Robinson'un daha önce pasaklı erkeklerle dalga geçmek için yaptığı şaka gerçek oldu. Robinson, bir skecinde pasaklı erkeklerin işlerini kolaylaştırmak için, bu gerçeği örtbas etmek için, çişli pantolon konsepti geliştirmişti. Çişli pantolon satmayı planladığı bir web sitesi açmaktan bahsederek bu durumla dalga geçmişti. O şaka, gerçek oldu.

İDRAR LEKELİ PANTOLON YÜZLERCE DOLARA SATIŞA ÇIKTI

Moda dünyası, Tim Robinson'un şakasını gerçeğe dönüştürdü. İngiliz-İtalyan erkek giyim markası Jordanluca, şakada geçen idrar lekeli pantolonu hayata geçirdi. Milano Moda Haftası'nda tanıtılan pantolonun önündeki idrar lekeleri görenleri hayrete düşürdü. Jordanluca konsepti, "Stain Stonewash" (Lekeli Taş Yıkama) ismiyle duyurdu. 

Şakaydı gerçek oldu! İdrar lekeli pantolonun fiyatı dudak uçuklattı - Resim : 1

Pantolonun fiyatı da dikkat çekti. Pantolon, önce 811 dolardan satışa çıkartılırken, daha sonra bu fiyatta indirime gidilerek 608 dolara çekildi. 

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# pantolon # moda # Milano
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