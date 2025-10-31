Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti’ne veda ediyor! Sıla Türkoğlu diziden neden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, 113. bölümde diziden ayrılıyor. Yapımcı Faruk Turgut, sosyal medyadan duyurdu; Türkoğlu’nun veda mesajı dikkat çekti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti’ne veda ediyor! Sıla Türkoğlu diziden neden ayrıldı?
Yayınlanma:

Kızılcık Şerbeti dizisinde izleyicileri şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Dördüncü sezonuyla ekranlarda olan dizinin en sevilen karakterlerinden “Doğa”ya hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu, 113. bölümde projeye veda edecek.

Gold Yapım’ın sahibi ve dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kızılcık Şerbeti dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu 113. bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113. bölüme kadar devam etmiştir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun.” ifadelerini kullandı.

Sıla Türkoğlu ise veda mesajında, “Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki, başka nice güzel işlerde beraber olmak dileğiyle. Gece gündüz demeden emek veren bütün ekibimize de ayrıca teşekkür etmek isterim.” dedi.

Öğretmenlik için geldi, kripto çetesi kurdu! 100 milyonluk vurgun Nevşehir’de ortaya çıktıÖğretmenlik için geldi, kripto çetesi kurdu! 100 milyonluk vurgun Nevşehir’de ortaya çıktıYurt
Kızılcık Şerbeti sıla türkoğlu
Günün Manşetleri
Açlık sınırı 28 bin 412 lira oldu
Grand Kartal Otel davasında karar açıklandı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuştu
İstanbul ve Yalova'da 'şehir eşkıyaları'na operasyon
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
"Suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 10 gözaltı
Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
Çok Okunanlar
Maaşlardan yüzde 3 kesinti Resmi Gazete'de! Maaşlardan yüzde 3 kesinti Resmi Gazete'de!
Bu faizi gören şaşkına döndü! Bu faizi gören şaşkına döndü!
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!
Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi Akaryakıta çifte darbe! Motorinden sonra şimdi de benzine zam geldi
Pastırma yazı geri mi geldi? Pastırma yazı geri mi geldi?