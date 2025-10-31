Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti’ne veda ediyor! Sıla Türkoğlu diziden neden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti dizisinde izleyicileri şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Dördüncü sezonuyla ekranlarda olan dizinin en sevilen karakterlerinden “Doğa”ya hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu, 113. bölümde projeye veda edecek.

Gold Yapım’ın sahibi ve dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kızılcık Şerbeti dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu 113. bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113. bölüme kadar devam etmiştir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun.” ifadelerini kullandı.

Sıla Türkoğlu ise veda mesajında, “Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki, başka nice güzel işlerde beraber olmak dileğiyle. Gece gündüz demeden emek veren bütün ekibimize de ayrıca teşekkür etmek isterim.” dedi.