Öğretmenlik için geldi, kripto çetesi kurdu! 100 milyonluk vurgun Nevşehir’de ortaya çıktı

Nevşehir’de öğretmen olma hayaliyle üniversiteye gelen bir öğrencinin kurduğu sahte kripto yatırım çetesi çökertildi. 19 ilde 200’den fazla kişiyi 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 kişi tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kripto yatırım sitelerine para kaptırdıklarını belirten 19 vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çete liderliğini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyan B.D.’nin yaptığını tespit etti.

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, örgüt üyelerinin sahte kripto yatırım siteleri ve Telegram grupları üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlendi. B.D.’nin elde edilen gelirleri kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktardığı, örgüt üyeleri arasında da para transferleri yaptığı tespit edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Konya, Antalya, İstanbul, Zonguldak, Hatay ve Ankara illerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği paralar, araçlar, cep telefonları, bilgisayarlar ve kripto hesaplarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 25’i tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 9 kişi ise ifadelerinin ardından salıverildi.