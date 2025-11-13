Veliaht dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yapımdan resmi açıklama geldi

Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olması nedeniyle yapım ekibi, Veliaht’ın 10. bölümünün bu akşam yayınlanmayacağını duyurdu.

Veliaht dizisinin yapım ekibi ve Show TV, sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir açıklama paylaştı. Açıklamada, Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı verilerek dizinin bu akşam yayınlanmayacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dileriz.

Veliaht 10. bölüm yayını bu akşam gerçekleşmeyecektir.

Milletimizin başı sağ olsun…”

Birçok programda değişikliğe gidilirken, yapım ekibi dizinin yeni bölümünün sonraki yayın akışına göre izleyiciyle buluşacağını belirtti.

