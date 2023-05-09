Adnan Aybaba aktardı: Ali Koç Aykut Kocaman'la görüşmek mi istedi?

Adnan Aybaba, Ulusal Kanal'da yayınlanan Perde Arkası programında 1-1 berabere biten Fenerbahçe Giresunspor maçını ve Fenerbahçe'deki Jorge Jesus krizini yorumladı. Aybaba, Ali Koç'un Aykut Kocaman'a bir teklif götürdüğünü ancak Kocaman'ın bunu reddettiğini ifade etti ancak daha sonra Fenerbahçe'den Adnan Aybaba'ya yalanlama geldi.

FENERBAHÇE'DEN HABERE YALANLAMA!

Adnan Aybaba, Fenerbahçe SK yetkililerinin kendisini aradığını ve Ali Koç'un Aykut Kocaman ile bir görüşme talebinin olmadığını kendisine ilettiklerini ifade eden bir düzeltme mesajı yayınladı.