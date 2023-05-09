Adnan Aybaba aktardı: Ali Koç Aykut Kocaman'la görüşmek mi istedi?
Adnan Aybaba, Ulusal Kanal'da yayınlanan Perde Arkası programında 1-1 berabere biten Fenerbahçe Giresunspor maçını ve Fenerbahçe'deki Jesus krizini yorumladı. Aybaba, Ali Koç'un Aykut Kocaman'a bir teklif götürdüğünü ancak Kocaman'ın bunu reddettiğini ifade etti. Fenerbahçe haberi yalanladı.
Adnan Aybaba, Ulusal Kanal'da yayınlanan Perde Arkası programında 1-1 berabere biten Fenerbahçe Giresunspor maçını ve Fenerbahçe'deki Jorge Jesus krizini yorumladı. Aybaba, Ali Koç'un Aykut Kocaman'a bir teklif götürdüğünü ancak Kocaman'ın bunu reddettiğini ifade etti ancak daha sonra Fenerbahçe'den Adnan Aybaba'ya yalanlama geldi.
FENERBAHÇE'DEN HABERE YALANLAMA!
Adnan Aybaba, Fenerbahçe SK yetkililerinin kendisini aradığını ve Ali Koç'un Aykut Kocaman ile bir görüşme talebinin olmadığını kendisine ilettiklerini ifade eden bir düzeltme mesajı yayınladı.
DÜZELTME— Adnan Aybaba (@AdnanAybaba_tv) May 9, 2023
Ali Koç, Aykut Kocaman’la görüşmek istedi ama Kocaman reddetti diye bir istihbaratı paylaştım. Fenerbahçe Kulübü’nden arayıp Ali Koç’un böyle bir talebi olmadığını ilettiler.
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