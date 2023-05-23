Ankara Kuşu'nun eşi o partiden çıktı - Televizyon Gazetesi - 23 Mayıs 2023
Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.
Halil Nebiler, öne çıkan gazete başlıklarını paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kendine has üslubuyla yorumladı.
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