Aşk ve Gözyaşı 5. bölüm CANLI İZLE! Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm ATV

Yeni bölümde Meyra’nın hastalığı hızla ilerlerken, gerçek ile hayali birbirine karıştırması olayları içinden çıkılmaz bir hâle getiriyor. Onu gizliden seven Ercan, bu durumdan faydalanmaya kalkıyor. Meyra, Ercan’ı bir an için Selim sanarakona yakınlaşıyor. Ancak tam o sırada gelen Selim, gördükleri karşısında öfkesine yenilerek Ercan’a saldırıyor.

Yaşananların farkında olmayan Meyra, olan biteni hatırlamıyor. Olaydan sonra Selim’in içinde hem derin bir suçlulukhem de koruma içgüdüsü filizleniyor. Meyra uzak durmaya çalışsa da her krizinde yanında yine Selim’i buluyor.

Ercan’ın entrikaları devam ederken, Meyra hem hastalığıyla hem de kalbinde hâlâ taşıdığı Selim sevgisiyle savaşıyor. Üçlü arasında giderek artan gerilim, bir öpücükle başlayan yanlış anlamanın büyüyüp herkesin kaderini değiştireceği bir kırılma noktasına dönüşüyor.

