Sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürmekle suçlanıyordu: Korkunç dosyada karar açıklandı

Ankara’da sahiplendiği köpekleri cinsel istismarda bulunup öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan doktor Muhammet Mustafa Duman, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca 20 bin 550 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

Ankara’da sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan doktor Muhammet Mustafa Duman (28) hakkında karar verildi. Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Duman, hayvanları öldürme suçundan 5 yıl 2 ay, hayvanlara cinsel istismar suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, ayrıca sanığa 20 bin 550 TL adli para cezası verdi. Duman’a “müstehcenlik” suçundan verilen 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL para cezasında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi’nde yaşayan ve bir hastanede doktor olarak görev yapan Duman, farklı kişilerden sahiplendiği 8 yavru köpeği öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan’da tutuklanmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık hakkında “müstehcenlik” ve “birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme” suçlarından 17,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerde, Duman’ın köpeklere yönelik istismar anlarını içeren yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü depoladığı tespit edilmişti.

DURUŞMADA NE OLDU?

Bugün görülen karar duruşmasında sanık Duman, suçlamaları reddetti ve “hiçbir şekilde köpek öldürmediğini” savundu. Duman, “Evde yapılan aramalarda lehime sonuçlar çıktı, delillerin hiçbirinde köpeklere ait kan veya doku yok. Beraatimi istiyorum” dedi.

Savcı mütalaasında, sanığın eylemlerinin Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet ve müstehcenlik suçlarını oluşturduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanığın beyanlarını dikkate almadı ve iddianamedeki delillere dayanarak hapis cezası hükmü kurdu.

Mahkeme, doktor Muhammet Mustafa Duman’ı köpekleri öldürme suçundan 5 yıl 2 ay, hayvanlara cinsel istismar suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanığa ayrıca 20 bin 550 lira adli para cezası verildi.

“Müstehcenlik” suçundan verilen 1 yıl 15 gün hapis ve 750 lira para cezasında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi. Duman’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

