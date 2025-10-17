Altın rekor üstüne rekor kırıyor: Çeyrek altın ilk kez 10 bin TL’yi aştı!

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve faiz indirim beklentileriyle birlikte altın fiyatları tarihi zirvesine ulaştı. Ons altın 4.280 doları görürken, çeyrek altın Türkiye’de ilk kez 10 bin TL’yi geçti. Gram altın 5.800 TL, Cumhuriyet Altını ise 40 bin TL seviyesinde işlem görüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Altın rekor üstüne rekor kırıyor: Çeyrek altın ilk kez 10 bin TL’yi aştı!
Yayınlanma:

Altın piyasasında yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor.

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı.

Çeyrek altın, 17 Ekim 2025 itibarıyla ilk kez 10 bin TL barajını aşarak yeni bir rekora imza attı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 4.280 dolar seviyesinde seyrederken, Türkiye iç piyasasında gram altın 5.800 TL, Cumhuriyet Altını ise 40 bin TL civarında alıcı buluyor.

Uzmanlara göre, bu yükselişin arkasında hem jeopolitik risklerin artması hem de küresel para politikalarındaki yumuşama beklentileri bulunuyor.

YATIRIMCILAR “GÜVENLİ LİMAN”A SIĞINDI

Altın fiyatlarındaki yükselişte en etkili faktörlerden biri, ABD ile Çin arasındaki ticaret ve teknoloji geriliminin yeniden tırmanması oldu. Küresel ekonomide oluşan belirsizlik, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu. Diğer yandan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentisi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Şırnak’ta şok iddia: "Dosya kapatma” vaadiyle 5 bin dolar alan 2 polis tutuklandı!Şırnak’ta şok iddia: "Dosya kapatma” vaadiyle 5 bin dolar alan 2 polis tutuklandı!Yurt
Kaza sanılmıştı… Mango’nun kurucusu Andic’in ölümünde oğlu şüpheli!Kaza sanılmıştı… Mango’nun kurucusu Andic’in ölümünde oğlu şüpheli!Dünya
çeyrek altın altın fiyatları
Günün Manşetleri
Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kesti
Prim desteği azalıyor, borçlanma oranı artıyor: İşte tüm ayrıntılar
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi, dolar geriledi
Can Holding’de 88 milyar liralık skandal! 26 kişi gözaltında
15 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
CHP’li Belediye Başkanı Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?
Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!
Sosyal medyada bungalov ev ilanı tuzağı!
Bakan Uraloğlu: “Türkiye’yi iletişimde ileriye taşıyacak 5G ihalesini gerçekleştirdik”
Çok Okunanlar
Altın piyasasında tarihi gün! Altın piyasasında tarihi gün!
300.000 TL 32 gün vadeli mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor? 300.000 TL 32 gün vadeli mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Hafta sonu fırtına kapıda! Hafta sonu fırtına kapıda!
Benzine indirim geliyor! Benzine indirim geliyor!
Prof. Dr. Orhan Şen’den kış uyarısı: İstanbul’a bu yıl kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen’den kış uyarısı: İstanbul’a bu yıl kar yağacak mı?