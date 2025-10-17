Altın rekor üstüne rekor kırıyor: Çeyrek altın ilk kez 10 bin TL’yi aştı!

Altın piyasasında yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor.

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı.

Çeyrek altın, 17 Ekim 2025 itibarıyla ilk kez 10 bin TL barajını aşarak yeni bir rekora imza attı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 4.280 dolar seviyesinde seyrederken, Türkiye iç piyasasında gram altın 5.800 TL, Cumhuriyet Altını ise 40 bin TL civarında alıcı buluyor.

Uzmanlara göre, bu yükselişin arkasında hem jeopolitik risklerin artması hem de küresel para politikalarındaki yumuşama beklentileri bulunuyor.

YATIRIMCILAR “GÜVENLİ LİMAN”A SIĞINDI

Altın fiyatlarındaki yükselişte en etkili faktörlerden biri, ABD ile Çin arasındaki ticaret ve teknoloji geriliminin yeniden tırmanması oldu. Küresel ekonomide oluşan belirsizlik, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu. Diğer yandan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar iki kez daha faiz indirimine gideceği beklentisi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.