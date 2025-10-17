Şırnak’ta şok iddia: "Dosya kapatma” vaadiyle 5 bin dolar alan 2 polis tutuklandı!

Şırnak’ın Silopi ilçesinde iki polis memurunun karıştığı skandal iddia, emniyet teşkilatında büyük yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre, E.K. ve O.Ş. isimli polis memurları, 2024 yılına ait bir dosyada şüpheli olarak yer alan Ş.T. isimli kişiyi arayarak, hakkında yürütülen soruşturmayı kapatabileceklerini iddia etti.

Polislerin, bu süreçte Silopi Cumhuriyet Başsavcısı’nın adını kullanarak güven kazandıkları ve bu vaadin karşılığında 5 bin dolar para talep ettikleri öne sürüldü.

Ş.T.’nin durumu fark etmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunması sonucu olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

JANDARMA EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti. Şüpheli polis memurlarının Silopi ve İstanbul’un Beykoz ilçesindeki adreslerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, E.K. ve O.Ş. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından iki polis, geniş güvenlik önlemleri altında Silopi Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüpheli polisler, 15 Ekim 2025 tarihinde çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece “görevi kötüye kullanma” ve “menfaat temini” suçlarından tutuklandı.