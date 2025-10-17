Kaza sanılmıştı… Mango’nun kurucusu Andic’in ölümünde oğlu şüpheli!

İspanya’yı sarsan soruşturma, ünlü moda markası Mango’nun kurucusu Isak Andic’in 14 Aralık 2024’teki ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.

Olay, o dönem dağda yürüyüş sırasında yaşanan kaza olarak değerlendirilmişti. Ancak soruşturmayı derinleştiren savcılık, yeni bulguların ardından dosyayı cinayet şüphesiyle yeniden açtı.

İspanyol basınında El País ve La Vanguardia gazetelerinde yer alan haberlere göre, Isak Andic’in 44 yaşındaki oğlu Jonathan Andic, artık olayda “tanık” değil, “şüpheli” konumunda.

Polis kaynakları, Jonathan’ın olay günüyle ilgili verdiği ifadelerin birbirini tutmadığını ve olay yerinde bulunan delillerle çeliştiğini açıkladı. Bu durum, kazadan çok daha fazlasının yaşanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

“BABA-OĞUL ARASINDA GERGİNLİK VARDI”

Soruşturmayı yönlendiren bir diğer detay, Andic’in uzun süredir birlikte olduğu profesyonel golfçü Estefania Knuth’un ifadelerinde ortaya çıktı. Knuth, ifadesinde baba ile oğul arasında gergin bir ilişki olduğunu, ikilinin son zamanlarda sık sık miras ve yönetim anlaşmazlıkları nedeniyle tartıştığını belirtti. Kaynaklara göre savcılık, Knuth’un beyanlarını dikkate alarak Jonathan Andic’in finansal motivasyonunun da inceleneceğini duyurdu.

Olay günü yapılan ilk incelemelerde, Andic’in yaklaşık 100 metre yükseklikten düştüğü tespit edilmişti. Ancak yapılan adli inceleme, düşüş açısının ve vücut pozisyonunun doğal bir kazayla tam olarak uyuşmadığını ortaya koydu.

Jonathan Andic’in “babası kayalıklara fotoğraf çekmek için yaklaşırken dengesini kaybetti” şeklindeki beyanı, olay yeri verileriyle çelişince polis şüpheleri arttı.

Savcılığın talimatıyla Jonathan Andic’in telefon kayıtları ve GPS verileri incelenmeye başlandı. Soruşturmanın, olay günü baba-oğulun birlikte yürüyüşe çıktığı dağlık bölgedeki kamera kayıtlarıyla destekleneceği belirtildi.

Soruşturmanın yeniden açılmasının ardından Andic ailesi sessizliğini koruyor.