Türkiye 5G'yi Turkcell gücüyle yaşayacak!

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda kritik öneme sahip 5G yetkilendirme ihalesi tamamlandı.

İhalenin sonucunda Turkcell, sunduğu 1 milyar 224 milyon dolarlık teklif ile 160 MHz’lik en geniş frekans bandının sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte Turkcell, Türkiye’nin 5G sürecinde öncü rolünü bir kez daha perçinledi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G vizyonuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “2016’da çıktığımız 5G yolculuğumuzda çok anlamlı bir günü yaşıyoruz. 5G ihalesinde en güçlü kapsama ve frekans bantlarını aldık. Üretimden eğitime, ulaşımdan sağlığa kadar her alanda yeni bir çağın eşiğindeyiz. 5G, tüm sektörlerde ve sosyal hayatta köklü bir dönüşümü tetikleyecek. Turkcell olarak bu teknolojiyi ülkemizin dört bir yanına taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. En hızlı, en güçlü ve en kapsamlı 5G’yi ülkemize sunmak için hazırız. Türkiye, 5G deneyimini Turkcell gücünde yaşayacak.”

5 AYRI FREKANS PAKETİNİ KAZANDI

16 Ekim’de gerçekleştirilen ihalede Turkcell, teknik olarak satın alabileceği tüm frekans paketlerinin kullanım hakkını kazandı. Şirket, ihalede A1, B1, B4, B5 ve B6 soyut paketlerini şu bedellerle aldı:

A1 Paketi: 429 milyon dolar

B1 Paketi: 214 milyon dolar

B4 Paketi: 187 milyon dolar

B5 Paketi: 186 milyon dolar

B6 Paketi: 208 milyon dolar

Toplamda 1 milyar 224 milyon dolar ödeyen Turkcell, bu alanda en geniş frekans portföyüne sahip operatör konumuna geldi.

“5G YALNIZCA HIZ DEĞİL, BİR DEVRİM”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G vizyonunu şu sözlerle anlattı:

“16 Ekim tarihi ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adımı simgeliyor. Ankara’da gerçekleşen 5G yetkilendirme ihalesi sonucunda, en güçlü kapsama ve frekans bantlarını alarak, lider kimliğimizi bir kez daha perçinlemiş olduk. 5G yalnızca yüksek hız değil; düşük gecikme, yüksek kapasite, yazılım tabanlı mimari ve yapay zekâ destekli ağ yönetimiyle iletişimin doğasını değiştirecek bir devrim.”

Dr. Koç, 5G teknolojisinin sunduğu avantajlara dikkat çekerek, bu dönüşümün toplumsal yaşamdan sanayiye kadar geniş bir etki yaratacağını belirtti: “4.5G’de 30-40 milisaniye olan gecikme süreleri, 5G’de 1-5 milisaniyelere düşüyor. Bu fark uzaktan cerrahi, otonom araçlar gibi kritik uygulamaları mümkün kılıyor. 4.5G bir kilometrekarede binlerce cihazı desteklerken, 5G’de 1 milyona kadar cihaz aynı anda bağlanabiliyor. Bu da nesnelerin interneti çağının altyapısı anlamına geliyor.”

Koç, Turkcell’in hedefinin 5G’yi yalnızca büyük şehirlerde değil, ülkenin dört bir yanında erişilebilir hale getirmek olduğunu vurguladı: “Turkcell olarak böylesine dönüştürücü bir teknolojiyi ülkemizin her köşesine taşıyacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

“HEM GENİŞ KAPSAMA HEM YÜKSEK HIZ SUNACAĞIZ”

Turkcell, 5G ihalesinde elde ettiği 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarıyla hem geniş kapsama alanı hem de yüksek hız ve kapasite sunacak. Dr. Koç, bu iki bandın Turkcell’e kazandıracağı teknik avantajları şöyle açıkladı: “İhale sonucunda aldığımız 700 MHz’lik paketin en önemli avantajı geniş kapsama sağlaması. Özellikle kırsal bölgelerde ve kapalı alanlarda sinyalin daha iyi yayılmasını sağlıyor. Daha geniş alanları kapsamayı mümkün kılıyor. 3.5 GHz ise yüksek frekanslı bandımız. Yüksek kapasite ve hız sunuyor. Özellikle şehir merkezlerinde ve mobil veri trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hızlar için kritik öneme sahip.”

Dr. Koç, Turkcell’in bu iki bandı birlikte kullanarak Türkiye’nin dört bir yanında kesintisiz 5G deneyimi sunacağını belirtti: “Turkcell olarak bu iki bandı birlikte kullanarak hem geniş kapsama hem de yüksek hız ve kapasiteyi aynı anda sunacağız. 4.5G’de attığımız doğru adımlar bugün bizi 5G’ye bu denli güçlü bir başlangıç yapma noktasına getirdi. Türkiye’nin 81 ilinde Turkcell gücünde 5G deneyimi sunmaya hazırız.”

“30 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM YAPTIK”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin bugüne kadar Türkiye’ye yaptığı yatırımların 30 milyar doları aştığını belirtti.

Koç, 5G’ye hazırlık sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “5G’ye geçiş için hazırlıklarımız 2016’dan bu yana büyük hızla devam ediyor. 5G’nin küresel standartlarını belirleyen uluslararası kuruluşlarda aktif görev üstlendik. 2018’de Türkiye’de ilk 5G testini yaptık. Uzun yıllardır örnek saha uygulamalarıyla 5G’yi gerçek ortamlarda test ediyoruz. 2020’den bu yana şebekemizi modernize ediyor, yazılım tabanlı altyapıya geçişi hızlandırıyoruz.”

Turkcell, bu süreçte şirket tarihinin en büyük tahvil ihracını gerçekleştirerek 5G yatırımlarının finansal temelini oluşturdu. Koç, “Global ve ulusal markalarla stratejik iş birliklerine imza attık. Uluslararası finansman kaynaklarımızla bu dönemin tüm gerekliliklerini karşılayacak güçteyiz” dedi.

Dr. Koç, 5G altyapısına yönelik yapılan çalışmaların geldiği noktayı şöyle özetledi: “Son 10 yılda yaptığımız yatırımlarla, Türkiye’nin en geniş kapsama alanına, en yüksek mobil hızlarına ve en güçlü altyapısına ulaştık. Bugün şebekemizin büyük bölümü, 5G’ye hazır durumda.”

TURKCELL’İN 5G VİZYONUNUN İKİ TEMELİ

Turkcell, 5G döneminde yalnızca hız ve kapasiteye değil, sürdürülebilirlik ve güvenlik konularına da odaklanıyor. Dr. Koç, çevresel etkilerin azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması yönündeki hedefleri şöyle anlattı: “Bu kadar güçlü ve güvenli bir altyapıyı kurarken, bir diğer önemli sorumluluğumuzun da verimlilik ve sürdürülebilirlik olduğunun bilincindeyiz. Akıllı, yazılım tabanlı yönetimi sayesinde, aynı miktarda veriyi çok daha düşük enerji ile taşıyabiliyoruz. Yapay zekâ destekli optimizasyon sistemleri, şebekedeki trafiği gerçek zamanlı izleyip baz istasyonlarını çok daha dinamik şekilde yönetiyor. Yoğun olmayan saatlerde kapasite otomatik olarak düşürülüyor, böylece gereksiz enerji tüketimi önleniyor.”

Koç, Turkcell’in bu dönüşümü “Daha fazla bit, daha az watt” felsefesiyle yürüttüğünü vurguladı. “2026 sonuna kadar yaklaşık 240 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali (GES) yatırımımız tamamlanmış olacak. Ankara, Uşak, Van ve Yozgat’taki güneş santrallerimiz şu an faaliyette; yenileri de yolda. Hedefimiz; dijitalde olduğu gibi, enerjide de kendi kendine yeten bir Turkcell.”

“5G DÖNEMİNDE GÜVENLİK ARTIK BİR SEÇENEK DEĞİL, ZORUNLULUK”

Yeni dönemde milyarlarca cihazın aynı anda veri alışverişinde bulunacağına dikkat çeken Koç, 5G güvenlik mimarisinin önemine vurgu yaptı: “Milyarlarca cihazın, sensörün, sistemin aynı anda veri alışverişi yaptığı bu dönemde, güvenlik artık bir seçenek değil, zorunluluk. 5G’nin güvenlik mimarisi; önceki nesillere göre çok daha katmanlı, esnek ve akıllı. En önemlisi ağın her katmanında özel güvenlik önlemleri almak mümkün. Bu da uçtan uca denetlenebilirlik ve tam kontrol sağlıyor. Kısacası sürdürülebilirlik ve güvenlikten asla ödün vermeden, yerli ve milli bileşenleri önceliklendirerek, en kaliteli 5G deneyimini Turkcell farkıyla yaşatmaya kararlıyız.”

Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç sözlerini şöyle tamamladı: “Güçlü altyapımız, güvenilir bağlantımız, geniş kapsama alanımız ve gelişmiş teknolojimizle biz 5G’ye hazırız. Amacımız; ülkemizin bu büyük dönüşümüne öncülük ederken, 5G döneminde de hem teknoloji hem hizmet kalitesi anlamında sektördeki liderliğimizi güçlendirerek sürdürmek. Bugüne kadar mobil iletişimin her evresinde öncü olduk. Şimdi aynı kararlılıkla, 5G çağında da farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz.”

5G ile gelen yenilikler

“5G ile artık yalnızca bireylerin değil; makinelerle, sensörlerle, şehirlerle gerçek zamanlı iletişim kurulan bir çağa giriyoruz. 4.5G’de iletişim vardı; 5G’de etkileşim var diyoruz. Milyarlarca cihazın aynı anda birbirine bağlanmasından ve milisaniyeler içinde iletişim kurmasından söz ediyoruz. Böylesine güçlü bir teknoloji beraberinde çok önemli yenilikleri de getiriyor:

Sabit Kablosuz Erişim (Fixed Wireless Access)

Turkcell olarak ihale sonucunda aldığımız her iki bandı birlikte kullanarak hem geniş kapsama hem de yüksek hız ve kapasiteyi aynı anda sunacağız. Bu strateji, özellikle sabit kablosuz erişim (FWA) tarafında da büyük bir fırsat yaratıyor. Bildiğiniz üzere Turkcell Türkiye’yi Superbox teknolojisiyle tanıştırmıştı. 5G ile, fiber altyapının ulaşmadığı bölgelerde, fiber hızında sabit internet hizmetini bu yolla sunabileceğiz. Aynı zamanda mobilde de 1000 Mbps ve daha yüksek hızlara ulaşan bir deneyim sağlayacağız. Kısacası; 4.5G’de attığımız doğru adımlar bugün bizi güçlü bir 5G başlangıç noktasına getirdi. 5G ihalesinde aldığımız frekanslar ve altyapı hazırlıklarımız sayesinde, Türkiye’nin her yerinde Turkcell gücünde 5G deneyimi sunmaya hazırız.

Mimari Dönüşüm

Geleneksel hücresel şebekelerde, tüm veri trafiği, merkezdeki çekirdek ağdan geçiyor. 5G’de ise bu yapı bulut tabanlı ve yazılım odaklı bir çekirdek üzerine inşa ediliyor. Yani artık şebeke; esnek, yazılımla yönetilen, ihtiyaca göre şekil değiştiren bir yapıya sahip oluyor. Bu da 5G’yi yalnızca hızlı değil, akıllı ve ölçeklenebilir bir mimariye dönüştürüyor.

Şebeke Dilimleme (Network Slicing)

5G’nin en çarpıcı yetkinliklerinden bir diğeri Network Slicing. Yani, şebeke dilimleme kavramı. Artık tek bir fiziksel şebeke üzerinden, farklı sektörlere özel sanal ağlar kurulabiliyor. Örneğin bir dilim, sağlık sektörü için ultra düşük gecikmeli çalışırken; bir diğeri, yayıncılık için yüksek bant genişliğiyle hizmet verebiliyor. Böylece aynı altyapıyla, birden fazla sektöre özel çözümler sunmak mümkün oluyor.

Uç Bilişim (Edge Computing)

Bir diğer fark da veriyi merkeze göndermeden, kullanıcıya en yakın noktada işleme imkânı sağlayan ‘Edge Computing’ yani 'uç bilişim' yaklaşımı. 5G’de veriler, kullanıcının ya da cihazın yakınındaki küçük veri merkezlerinde işleniyor. Veri dolaşımı minimum olduğu için gecikme milisaniyelere iniyor. Fabrikalar üretim hatları, hastaneler operasyonları ve şehirlerin trafik akışını gerçek zamanlı verilerle yönetilebiliyor.

Özel Şebekeler (Private Network)

Özellikle de kritik sektörlerde faaliyet gösteren kurumların iletişimde ekstra güvenlik, düşük gecikme ve yüksek kapasite ihtiyacı doğuyor. Private network sayesinde bu kurumlar kendi kapsama alanlarını belirliyor, veriyi kendi ağlarında tutuyor ve güvenlik standartlarını kendileri belirliyor. 5G bu konuda bir dönüm noktası. Zira 5G teknolojisi network slicing (şebeke dilimleme) ve yazılım tabanlı mimari sayesinde her kurumun kendi bağımsız altyapısını oluşturmasına olanak tanıyor. Düşük gecikme, yüksek hız ve kapasiteyle özel ağlar artık çok daha verimli hale geliyor.”

5G HAYATIMIZDA NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

5G’nin en büyük etkisinin hissedileceği alanlardan biri sanayi olacak.

Turkcell açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Sanayide 5G’nin düşük gecikme ve yüksek güvenilirlik özellikleri sayesinde, fabrikalar tamamen bağlantılı hale geliyor. Akıllı sensörler, otonom robotlar ve üretim hatları gerçek zamanlı veriyle yönetiliyor. Bu da hem üretkenliği artırıyor hem de arıza durumlarını önceden tespit etmeyi sağlıyor.” Bu sistemler sayesinde üretim hatlarındaki hata payı en aza inerken, iş gücü verimliliği en üst düzeye çıkıyor.

UZAKTAN AMELİYATLAR GERÇEK OLACAK

5G, sağlık sektöründe de devrim yaratacak. Turkcell, bu teknolojinin sunduğu düşük gecikme süresiyle uzaktan operasyonların bile mümkün hale geleceğini belirtti: “Sağlıkta ise 5G uzaktan cerrahi gibi en hassas uygulamaları mümkün kılıyor. Milisaniyelik gecikmeler sayesinde bir doktor, yüzlerce kilometre uzaktaki bir ameliyatı gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebiliyor. Yüksek bant genişliği sayesinde tıbbi görüntüler anında aktarılıyor; bu da teşhis ve müdahale hızını artırıyor.”

AKILLI TRAFİK VE OTONOM ARAÇLAR

Ulaşımda 5G’nin rolü hayati olacak. Turkcell’in açıklamasında, yeni teknolojinin şehir trafiğini dönüştüreceği vurgulandı: “Ulaşımda, otonom araçlar ve akıllı trafik sistemleri için 5G hayati öneme sahip. Araçlar birbiriyle ve trafik altyapısıyla anlık veri paylaşımı yapabiliyor. Bu sayede daha güvenli yollar, daha akıcı trafik ve daha düşük karbon salımı mümkün oluyor.”

5G teknolojisi eğitimde de devrim yaratacak. Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamalarıyla öğrenciler artık sınıf duvarlarının ötesine geçebilecek.

Turkcell açıklamasında, “Eğitimde ise 5G destekli artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, öğrencilerin sınıf ortamını aşarak dünyanın dört bir yanına bağlanmasını sağlıyor. Gerçek zamanlı çeviri, uzaktan laboratuvar çalışmaları veya simülasyonlar artık kesintisiz şekilde yapılabiliyor” denildi. Bu sayede eğitim artık coğrafi sınırlardan bağımsız hale gelirken, öğrenciler dünyanın farklı yerlerinden aynı anda ortak derslerde buluşabilecek.

5G’nin sağladığı yüksek bağlantı kapasitesiyle birlikte kamu hizmetleri de dijitalleşecek. “Kamu hizmetlerinde ve akıllı şehirlerde, milyonlarca sensörle donatılmış altyapılar sayesinde enerji, su ve ulaşım sistemleri anlık olarak yönetilebiliyor. Bu da hem hizmet kalitesini artırıyor hem de kaynak kullanımında ciddi tasarruflar sağlıyor.”

5G UYUMLU CİHAZ SEFERBERLİĞİ

“Ülkemizde 5G uyumlu telefonlar oranı yüzde 25 civarında. Turkcell olarak önceliklerimizden biri, bu teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak. 5G’nin hızla yaygınlaşmasını sağlamak. Bu kapsamda müşterilerimizin 5G uyumlu cihaz erişimi için ilk çözüm yine bizden geldi. Dünyanın önde gelen üreticileriyle iş birliği yaparak, 5G uyumlu cihazların yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Müşterilerimiz, 5G uyumlu akıllı cihazları Turkcell kanallarından avantajlı koşullarla edinebiliyor.”

“Kurulduğumuz günden beri mobil segmentin lideriyiz. Ülkemizin dört bir yanına ulaşan, en geniş mobil şebekeyi kurduk. Bugün de en çok mobil abonesine sahip, en çok tercih edilen operatörüyüz. Halen 38 milyon bireysel mobil abonemiz var. En yakın rakibimizden neredeyse 10 milyon daha fazla. Bu liderliği güçlendiren unsurlar yalnızca mobil şebekemizden de oluşmuyor. Veri merkezi yatırımlarımız, Türkiye’nin dijital verisini ülke içinde tutmamızı sağlıyor. Nasıl ki yaklaşık 30 yıl önce ülkemizde mobil operatörlüğü başlatarak Türkiye’de yeni bir kapı açtıysak; bugün de veri merkezi işletmeciliği ile böyle bir kapı açıyoruz. Toplam 600 milyon euro yatırımla Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisiyiz. En yakın rakibimizin iki katı kapasiteye sahibiz. Sektörün ihtiyacının üçte birinden fazlasını tek başımıza karşılıyoruz. Sadece kapasite olarak değil, kalite standartlarında da bir numarayız. Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutma kararlılığıyla, ülkemizi bölgesel bir veri üssü haline getirmeyi hedefliyoruz.”